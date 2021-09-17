元朗珈琳中英文幼稚園爆上呼吸道感染　納強檢名單　停課至少5日

元朗安寧路59號珈琳中英文幼稚園爆發上呼吸道感染個案，涉及29名學童，包括16男13女，年齡介乎二至五歲。他們自9月10日起先後出現咳嗽、流鼻水、喉嚨痛和發燒等病徵。其中24名病人已經求醫，無須入院，全部病人情況穩定。該校正接受醫學監察，並被納入強制檢測公告，會停課至少五日以進行清潔。



元朗安寧路59號珈琳中英文幼稚園爆發上呼吸道感染個案，涉及29名學童。（GOOGLE MAP圖片）

政府發言人指出，由於上呼吸道感染徵狀與新冠肺炎相似，為謹慎起見，該校今日會被納入強制檢測公告，以排除感染新冠肺炎的可能性。該校會停課至少五日以進行清潔及執行強制檢測公告。

康樂護老院89歲女院友感染耳念珠菌

此外，位於荃灣新村街33-39號平愛大廈的康樂護老院，一名有長期病患並居於安老院舍的89歲女子，7月4日因自身疾病入住仁濟醫院，於醫院入院篩查抽取的腋下、腹股溝和鼻腔合併拭子樣本檢測到耳念珠菌。她因其他健康原因於7月20日離世。衞生防護中心人員今日已視察該院舍，並建議院舍採取所需的感染控制措施。

發言人解釋，念珠菌是一種廣泛存在於自然環境的真菌，尤其在濕和暖的環境。在人體，念珠菌常見於口腔、消化道、皮膚及女性陰道。念珠菌是人體常見的真菌，但偶然會引致感染，尤其對免疫系統受損的人士。

耳念珠菌的抗藥性一般比其他念珠菌較高，視乎感染的部位及病人的整體健康狀況，耳念珠菌感染可從輕微至可能危及生命，甚或致命。

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