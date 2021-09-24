環團試驗5仙回贈收膠樽　10個月收4000萬個　涉款200萬

膠樽雖然方便使用，但回收不當卻對環境造成破壞。有環保團體推行為期一年的試驗計劃「區區有樽賞」，以5仙回贈一個回收到的膠樽。結果在10個月內，回收到1,030噸塑膠飲品樽，比預計目標500噸超出一倍。計劃獲回收基金合共贊助560萬元，當中超過1,000名清潔工及43名回收者得益。

團體指由於計劃出乎意料地成功，故提早於本月結束。團體認為從計劃收集到的膠樽數量表明，5仙回贈是提高膠樽回收的好開始。



成功回收4000萬個膠樽

「區區有樽賞」由免「廢」暢飲發起，並獲回收基金贊助，計劃的目標對象是大廈清潔工和街頭回收員，以5仙補貼一個回收到的膠樽。計劃在去年10月至今年8月期間，收集到約4,000萬個膠樽。需付回收款項200萬元。

團體表示，隨着計劃開展，參與度亦愈來愈高，舉例指於上月收集到179.75噸膠樽，比計劃開展第一個月回收量上升逾48倍，更佔市場PET 塑膠樽回收率約5%。

團體又表示，計劃原定為期一年，惟因出乎意料地成功，資助已提早派發完，故計劃亦提早於本月結束。團體認為，與其他的膠樽回收途徑，包括「綠在區區」等相比，「區區有樽賞」用低價獲得高回收量，平均收集一個膠樽的成本僅為8仙。

計劃結果又顯示，最高回收量的地方是小型物料回收工場，例如是回收舖。團體解釋，小型回收工場提供地方買賣、收集和儲存回收物，亦是試驗計劃中大部份回收物來源。團體促請政府和物業管理公司在物業內或旁邊為小型回收工場尋找地方，並為清潔工和回收商提供協助，設立臨時性質或流動的回收空間。