膠樽回收｜環團促政府以按樽費代替回贈　「回贈一毫難成誘因」

撰文： 曾凱欣 最後更新日期： 2021-07-06 16:34

廢膠氾濫，香港去年人均棄置逾200個塑膠飲料容器。環保署日前進行「塑膠飲料容器生產者責任計劃」公眾諮詢，建議向膠樽飲品供應商收循環再造徵費，並以每個膠樽回贈一毫難吸引市民回收。諮詢結果未出爐，環保署今日（6日）再邀商界、回收界及環保界代表就議題交流。 多個環保團體在交流會前到政總門外請願，要求政府推「按樽制」，以一元為按金下限；另建議政府為所有含塑膠成份包裝（即包括紙包飲品）訂立清晰回收及源頭減廢目標，每年檢討及按實際情況修訂按金水平 。

不妥善回收膠樽，將為環境帶來污染。（資料圖片）

多個環保團體今日（6日）在「塑膠飲料容器生產者責任計劃」交流會前到政總門外請願，團體舉起「一毫回贈無人吼、按樽一蚊助回收」的橫額及豎起279個飲品膠樽砌成的大型膠樽。

綠惜地球高級項目主任劉兆朗說，大型膠樽喻意港人每人每年棄置的膠樽量，促港府參考國際做法，落實「按樽制」，將按樽金額訂為至少一元。

綠領行動總幹事何漢威則表示，環保團體今年四月進行的民意調查，發現回贈或按樽金額越大，市民的支持度越高，直言環保署欲推行的「回贈一毫」提議對市民不吸引，「按樽制功夫（同回贈）一樣」，但毋須政府或業界實際「俾錢出嚟」。

環保署今日就「塑膠飲料容器生產者責任計劃」邀商界、回收界及環保界出席交流平台，部分環保團體未獲邀出席，劉兆朗批評政府未有吸納環保團體建議，建議政府應為所有含塑膠成份的包裝飲品，訂立清晰回收及源頭減廢目標，每年作檢討及按實際進度修訂按金水平 。