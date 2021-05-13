膠樽回收｜調查：僅40%人支持回贈1毫　環團促改推按樽1元為起點

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-05-13 12:53

環保署膠樽生產者責任制公眾諮詢下周五 (5月21日) 結束，當中建議市民回收每個膠樽可獲1毫回贈。然而5個環保團體委託香港民研調查發現，當局提議的1毫回贈方案，僅吸引到40%受訪市民回收膠樽；調查又發現，如將回贈或按樽金額提高至1元，支持度則可分別大增至有83%及71%。 調查結果顯示，回收膠樽可回贈1元的方案較受市民歡迎。環團認為，飲品生產商不可能支持回贈1元，擔心只會將費用全面轉嫁消費者。參考玻璃樽按樽制運作多年，成效明顯，環團指，按樽制是國際行之有效的做法，建議政府改推按樽制，並以1元為起點，預料膠樽回收率可提高至70%以上。

環團指按樽制是國際行之有效的做法，建議政府以按樽1元為起點，預料回收率可提高至70%以上。（黃金棋攝）

五個環保團體包括綠色力量、綠惜地球等，委託香港民意研究所，在今年4月23日至27日，向1,008名18歲或以上香港居民電話訪問，了解市民對膠樽生產者責任制看法。結果發現，有63%受訪者支持按樽制；支持回贈制的市民則有81%。

至於金額方面，如金額定在1毫，按樽制或回贈制的受訪者支持度，僅分別得21%及40%。如金額定於5毫，按樽制或回贈制受訪者支持度分別有47%及63%；如按樽或回贈金額提高至1元，支持度則分別大增至有71%及83%。

香港民研主席兼行政總裁鍾庭耀認為，回贈制只是「想像點樣執行」，而按樽制在港已運作多年，市民對按樽的認知相對清晰。

鍾庭耀認為按樽制運作多年，市民對按樽制的認知相對清晰。（黃金棋攝）

綠領行動項目經理王家智認為，雖然民調反映回贈1元，較按樽退回1元的方案較受市民歡迎。惟飲品生產商一直希望將回贈金額壓低至「少無可少」的5仙水平，不可能支持回贈1元方案。他又擔心生產商或將回贈及回收費用全面轉嫁消費者。

另外，環保署建議面積2,000平方呎以下店舖可獲豁免，無須提供回收服務；然而便利店為最多受訪者（54%）揀選作為回收點的消費處所。王認為，便利店亦應負起部份生產者責任，並建議面積200平方呎以上店鋪均須納入規管；若受限於空間而無法儲存大量膠樽，則可繳交環保費用取代。

劉兆朗（中）建議，港府應採用全球行之有效的按樽制，以1元為起點。（黃金棋攝）

環保觸覺高級項目主任馬家寶則指出，按樽制歷史悠久且成效顯著，現時運作成熟的玻璃樽按樽制，維他奶公司2019至20年度，可重用玻璃樽的回收率就達93%，可口可樂公司的更高達95%，質疑當局何不借鏡玻璃樽的處理經驗，推行膠樽「按樽制」。她又直言，市民或誤認為回贈制「有著數」，購買更多膠樽飲品。綠惜地球高級項目主任劉兆朗建議，港府應採用全球行之有效的按樽制，以1元為起點。