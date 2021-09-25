澳門疫情｜今午3時再啟動全民檢測　爆疫酒店存在防疫漏洞需跟進

澳門2名於檢疫酒店「金皇冠中國大酒店」任職保安的尼泊爾籍人士確診，令當地確診病例增至66宗。澳門隨即宣布進入疫情預防狀態，根據應變協調中心評估，澳門面臨病毒社區傳播及爆發風險極高，學校停止校內活動及面授課堂，本地遊活動暫停，體育設施關閉，離境需出示48小時內有效陰性檢測報告，並呼籲市民如非必要暫時不要離境。

澳門政府今早（25日）召開記者會宣佈。由下午3時起至下周二(28日)的下午3時，進行為期三日的全民檢測，市民及逗留當地人士可於早上10時起進行預約。



澳門政府今早在記者會宣佈，市民進行預約後，可依時到檢測站採樣本，如提早超過一小時到場或遲到均要再進行預約，以避免檢測站擠塞或排長龍。將設有367個需預約的24小時運作一般檢測站，以及7個不需預約的關愛站。

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今次全民檢測新增的7個關愛站，供4類人士包括80歲以上長者、殘疾人士及孕婦等使用，可不需預約即場進行檢測，但提醒如人多或需要輪候，一般檢測站亦設有優先通道供已預約的有需要人士使用，可由一名親友陪同檢測。但今次全民檢測的結果不會加入健康碼，故不可用於過關或工作檢測要求。政府已招募650名義務醫護及2000名一般義工，有需要時可提供協助。

59名相關人士要接受隔離檢疫

澳門當局指，新增2名患者居住的大廈現被列為防控區，居民需進行檢測，除工作人員外，其他人只進不出，只可維持最低限度活動。2名患者在金皇冠中國大酒店分別任職日間和通宵保安，每日下班時都會在機場巴士站乘巴士回家。目前已有59人需接受醫學隔離檢疫，包括45人屬患者工作的保安員、清潔工及同住朋友等緊密接觸者，餘下為有共同軌跡及次密切接觸者。

兩名患者在酒店同樓層負責量體溫

澳門衛生局局長羅奕龍室記者會上指表，第65例病人為27歲尼泊爾男保安，屬金皇冠中國大酒店的外地僱員，他在64例輸入個案的檢疫房間樓層負責量體溫工作，已分別在6及7月接種兩劑疫苗，並有進行定期檢測，對上一次檢測為9月18日結果陰性，於9月23日出現流鼻水及疲倦等病徵，翌日在酒店發現64例個案後進行的檢測中確診，無肺炎症狀，目前情況穩定。

至於66例病人為32歲尼泊爾保安，與65例患者在相同酒店樓層負責同樣工作，亦已接種兩劑疫苗，9月19日檢測結果為陰性，9月24日出現發燒、喉嚨痛及咳嗽等病徵，同日在酒店檢測中確診。

羅奕龍稱，今次有2名檢疫酒店員工感染，顯示有防疫漏洞，將會詳細審視全部檢疫酒店執行防疫措施指引的情況，並要求全部隔離酒店加強培訓。

預料國慶黃金周會受疫情影響

距離十一國慶黃金周只有一週，澳門社會文化司司長歐陽瑜預料疫情對黃金周一定有影響，因為珠海已收緊從澳門入境規定，澳門亦加強離境管制，但會盡快做好全民檢測工作，堵截有可能的社區感染，以復恢正常運作。

澳門曾於8月初進行全民檢測，今年8月3日新增四宗確診，包括一宗輸入個案和三宗相關本地感染，全屬同一家庭，也是Delta變種病毒。當時輸入個案是一名女學生，她在7月19至24日期間跟隨學校到西安交流。當局隨即推出一系列措施控制疫情，包括宣佈進入即時預防狀態，要求所有澳門居民進行病毒檢測，目標在三天內完成，當時多個檢測站出現長長的人龍，部分商店出現搶購情況，初時情況混亂。