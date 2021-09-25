新冠肺炎．9.25｜政府今晚停澳門回港易及來港易　不獲豁免檢疫

政府公布，因應澳門疫情的最新情況，自今晚10時起，所有從澳門入境香港的人士，將暫時不能通過「回港易」計劃或「來港易」計劃在入境香港後獲豁免強制檢疫安排。



衞生防護中心今日（25日）公佈9宗輸入個案，全部帶有變種病毒，其中8人已接種疫苗，3人抵港時已有病徵，包括一名從印尼抵港外傭，及一名從新加坡抵港的機組人員。另外，今日初步確診少於10宗。



澳門公佈有檢疫酒店2名保安確診，學校需關閉及本地遊停止，令當地的確診病例增至66宗。澳門政府今早（25日）召開記者會宣佈。由下午3時起進行為期三日的全民檢測，澳門市民及逗留當地人士可於早上10時起進行預約，衞生當局宣佈59人需接受醫學隔離檢疫，包括45人屬患者工作的保安員、清潔工及同住朋友等。



本港昨日（24日）錄得7宗輸入個案，包括兩名菲律賓抵港外傭，累計增至12,177宗，至昨連續38日本地「清零」。昨初步確診少於5宗。



輸入個案持續成為巨大威脅，澳門再度失守，一間檢疫酒店兩名尼泊籍保安疑被一名早前(18日)入住的返澳居民傳染，即對患者居住範圍採取封閉和管控措施；學校停止校內活動及面授課堂，本地遊活動暫停，體育設施關閉，離境需出示48小時內有效陰性檢測報告。截至今早（25日），使用回港易及來港易返港而免檢疫安排，仍未有改變。



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▼9.25 回港易及來港易今冒收緊 旅客今早仍可經港珠澳大橋入境香港▼



新冠疫苗｜打首針人數增至445萬人 周五7人針後不適送院情況穩定

【22:12】港府近期推出多項「谷針」措施，近日疫苗首針接種情況好轉。本港今日（25日）錄得3.9萬人接種疫苗，其中有1萬人打首針，維持昨日水平。自疫苗接種計劃開展以來，打首針人數已累計達445萬人。



昨日共有七宗由社區疫苗接種中心，或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，全部人情況穩定。

觀塘、荃灣區近300名長者參加新冠疫苗健康講座 部份人即場打針

【17:17】觀塘區和荃灣區今日（25日）分別舉行長者新冠疫苗接種日，透過健康講座、醫療諮詢和即時接種疫苗一站式服務，方便居住在附近的長者接種疫苗。兩個活動共有290人參加，當中部份人即場接種疫苗，又或是即時乘坐專車到附近的疫苗接種中心打針。

通關在望？李家超、許樹昌明於深圳開會 與內地商疫情防控對接

【16:39】行政長官林鄭月娥早前表示，中央未就通關定下具體條件，需先由兩地專家「對接」，及商討細節。



政府今天（25日）發出新聞稿，指政務司司長李家超、食物及衞生局局長陳肇始、創新及科技局局長薛永恒、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌等人，將於明天在深圳開會，與內地商討疫情防控工作對接。

新冠肺炎｜增9宗輸入 包括抵港印傭及9個月大男嬰

【15:40】衞生防護中心今日（25日）公佈9宗輸入個案，全部帶有變種病毒，其中8人已接種疫苗，3人抵港時已有病徵，包括一名從印尼抵港外傭，及一名從新加坡抵港的機組人員。另外，今日初步確診少於10宗。

澳門疫情｜澳門多兩宗確診 港府今晚10時起叫停回港易、來港易

【15:29】澳門「零確診」再次斷纜，當地昨（24日）再錄得兩宗新冠肺炎輸入關連個案，涉及兩名在隔離酒店工作的尼泊爾籍保安員。港府今午（25日）公布，晚上10時起暫停從澳門入境香港人士的「回港易」或「來港易」安排，從當地抵港的旅客之後須在家居檢疫7至14日。

澳門疫情｜港人憂政府收緊通關要求 徹夜難眠看新聞、今晨趕回港

【14:45】澳門錄兩宗新冠肺炎輸入關連個案，涉及兩名在隔離酒店工作的尼泊爾籍保安員，全澳已進入即時預防狀態，今午（25日）起開始全民檢測；由於港府未有收緊回港易及來港易的入境要求，即今日澳門抵港者只須持48小時陰性檢測仍可入境，入境後亦只需定期檢測，毋須強制檢疫。

澳門檢疫酒店兩名保安確診 專家：如更多人確診應煞停回港易

【12:39】澳門檢疫酒店「金皇冠中國大酒店」兩名尼泊爾籍保安員確診，澳門政府今天（25日）公布兩人近日的詳細行蹤，二人行蹤都十分規律，過去6天都主要是來往住所和上班地點，其中一人幾乎每天都會到訪同一間餅店買麵包；另一人則曾經在上班前與女友見面，並一起到麥當勞用餐15分鐘。



呼吸系統科專科醫生梁子超表示，目前估計二人是在過去一周受到感染，料傳播速度不會超出兩代，澳門推全民檢測屬有利有弊，因為部份人或仍處於潛伏期，料一次檢測未必找到所有隱形患者，或需做三次。目前香港政府應追蹤有無患者的密切接觸者已來港，也需小心觀察澳門疫情，一旦酒店爆疫，或有更多個案出現，便需煞停回港易、來港易計劃。

澳門疫情｜今午3時再啟動全民檢測 爆疫酒店存在防疫漏洞需跟進

【11:14】澳門政府今早（25日）召開記者會宣佈。由下午3時起至下周二(28日)的下午3時，進行為期三日的全民檢測，市民及逗留當地人士可於早上10時起進行預約。

澳門政府今早在記者會宣佈，市民進行預約後，可依時到檢測站採樣本，如提早超過一小時到場或遲到均要再進行預約，以避免檢測站擠塞或排長龍。將設有367個需預約的24小時運作一般檢測站，以及7個不需預約的關愛站。

澳門新冠感染再加一 尼泊爾保安同事確診 封區出動「維生小組」

【04:30】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公佈，另一名在檢疫酒店皇冠中國大酒店任職的尼泊爾籍保安確診，患者32歲，為澳門第66宗例新冠病毒肺炎確診病例。患者因該酒店內一名保安確診（第65宗個案），而需接受核酸檢測，結果樣本對病毒呈陽性，已被安排到公共衛生臨床中心接受醫學觀察，並接受流行病學調查。

澳門疫情｜高校停面授關校園 跨境生避免回澳 所有文體活動暫停

【03:00】隨著一名在金皇冠中國大酒店任職保安的尼泊爾籍青年確診新冠肺炎，澳門進入即時預防狀態，以防止社區傳播及爆發。澳門教育及青年發展局（教青局）凌晨宣佈所有高校關閉校園、取消校内活動和課程、跨境學生避免回澳門；所有青少年活動設施關門。所有文化、體育場館關門，文體活動取消；勞工事務局培訓課程停課就業配對服務暫停。與此同時，全澳長者院舍和康復院舍亦將停止家屬進入院友房間探訪。受資助托兒所、非住宿及應急性社會設施暫停運作兩天。

澳門本地現輸入相關個案 社區傳播風險極高 進入即時預防狀態

【00:50】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心昨晚（24日）深夜公布，一名在金皇冠中國大酒店任職保安的尼泊爾籍青年確診新冠肺炎，患者為第64例輸入性病例的關連個案，澳門政府指面臨新型冠狀病毒肺炎社區傳播及爆發的風險極高，為防止新型冠狀病毒在澳門的傳播，保障市民生命及財產安全，澳門進入即時預防狀態，自9月25日零時起，所有離境人士須持48小時內核酸檢測陰性結果證明；應變協調中心呼籲如非必要勿離境。

現時回港易及來港易均適用於由澳門抵港居民及旅客，他們持陰性檢測結果便可入境香港，毋須在入境後強制檢疫，只需在19日內定期進行最多六次檢測。

強制檢測｜聖類斯中學小學等16校爆上呼吸道感染 限最遲周日採樣

【00:01本港再有16間學校爆發上呼吸道感染，10間都是幼稚園或幼兒中心，馬鞍山佔三間，全部學校都被列入強制檢測之列，有關人士需要在下周日（26日）或之前檢測，周三至周五已檢測或完成疫苗接種者可獲豁免。聖類斯中學（小學部）等6間小學各有級別爆疫，同樣納入強制檢測。



另外，一名14歲女子從香港抵達英國後確診，她潛伏期內居在淺水灣南灣道61號華景園1座，被納入強制檢測。

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昨日總覽：新冠肺炎．9.24｜澳門本地現輸入相關個案 澳府：社區風險極高

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