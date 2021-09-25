理大衝突｜官稱屬大規模暴動　判3罪成男子入獄5年至5年8月

理工大學前年11月發生激烈警民衝突，其中4名當天有參與其中，早前被裁定暴動及藏有索帶等罪成的被告，今(25日)在區域法院判刑。暫委法官王詩麗指，當日示威者攻勢猛烈，火光熊熊，場面混亂，是一場大規模的暴動，更指被告當日刻意留在現場，明顯有目的破壞，判3名暴動罪成的被告，入獄5年至5年8月不等，藏索帶罪成的被告，亦被判囚8個月。



四名被告：郭俊明（25歲，廚師）、姚俊暉（35歲，補習老師）、丁培基（28歲，運輸工人）和蔡潤庭（25歲，廚師）。郭、丁和蔡經審訊後被裁定暴動罪成，郭和姚亦各被裁定1項管有適合作非法用途的工具罪成。三名暴動罪成被告：郭、丁及蔡，分別入獄5年2個月、5年，及5年8個月，只有藏索帶一罪成的姚，則被判囚8個月。

控罪指他們於2019年11月18日，在佐敦加士居道與佐敦道之間的彌敦道一帶，連同他人參與暴動。郭另被指管有37條膠電線索竹帶，意圖作非法用途使用，姚則管有1把剪刀和7包膠索帶，意圖作非法用途使用。

2019年11月理大圍城情況。(詳看下圖)

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多名被告是家庭支柱

郭在求情時透露，他早年喪父，由母親獨力養大，中一輟學後，開始工作養家，擔心入獄會連累弟弟或會被迫放棄學業；姚則在專上畢業後，經營補習社為生，他是家中獨子，父親已離世，他是家庭的經濟支柱；只有中一的教育程度的丁，曾是隱蔽青年，與父母關係疏離，一直跟祖父母居住，祖父在求情信中冀丁能夠老實做人；蔡則在求情信中認錯，希望能早日出獄照顧母親。

官稱須打擊罔顧法紀的行為

法官判刑時稱，即使被告背景淒涼，法庭仍須打擊罔顧法紀，危害社會及警察安全的行為。她指當晚8時許，已有數以百計示威者在佐敦一帶聚集，並向警方掟汽油彈及硬物，亦有示威者築起竹陣及縱火。她又引述一名曾作證的警員稱，當晚的情況是該警員執勤20年來從未遇見。亦有警員在圍捕示威者時，遭蔡用汽油彈攻擊，警方事後在加士居道上搜出19支汽油彈及弓箭。

法官稱，考慮到3名暴動罪成的被告，當日刻意在現場，顯然有目的去破壞。另姚在本案中藏索帶的情況，與其他同一類型案件是不能相提並論，故亦被判囚8個月。

案件編號：DCCC 1056/2020