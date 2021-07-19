理大衝突帶備波子索帶　舊生裁暴動等罪成　稱欲見證歷史囚3年9月

理大舊生聲稱欲回母校見證歷史，前年11月警方圍堵理工期間，在理大外圍被捕，並被發現其身上有波子及膠帶等物品，被控暴動等罪名。他早前經審訊後被裁定罪成。案件今(19日)在區域法院判刑，辯方求情指被告是「好好青年」，惟法官指當日暴動並非突然發生，且規模不小，被告管有用品可作路障的物品，判被告入獄3年9個月。



被告雷爍鏗（31歲，產品設計師）被控一項暴動罪和一項管有物品意圖作非法用途罪，指他於2019年11月18日，在紅磡蕪湖街與其他不知名人士一起參與暴動，以及管有26粒波子及100條膠索帶。

律師求情指被告是好好青年

辯方呈上求情信，指被告是「好好青年」，是一名好兄長、兒子和同事，「全世界都讚佢」，可惜當時發生理大事件，過往沒有案底。被告表示獄中會增值進修，望法庭輕判。

被告攜有防禦裝備

法官姚勳智判刑時指，當晚有逾百名示威者聚集，用汽油彈和磚頭襲擊，及以強光照射警方，利用傘陣防禦，警員在晚上11時清場時拘捕跌倒的被告。被告供稱描述他與示威者的位置與現場片段不符，他攜有防禦裝備，管有現場阻礙警員前進及用作路障的波子和索帶，顯然是參與暴動和管有物品意圖作非法用途。

當晚暴動非突然發生

姚官認為本案暴動不是突然發生的，涉及100人的規模不小，現場築起傘陣，地上佈滿磚頭等，被告雖然沒有使用暴力，但案件不只視乎個人行為。被告並非帶領或號召角色，沒有造成嚴重傷亡，以4年監禁為暴動罪量刑起點，考慮到被告承認控方大部份案情及求情因素，包括他成積優異，顧家和工作勤奮等，就暴動罪判處監禁3年9個月。而案發地點有索帶綁起鐵欄設成路障，地上有波子等阻礙警方前進，被告管有該些物品意圖作非法用途罪，被判監3個月，兩罪刑罰同期執行。旁聽人士散庭時籲被告「撐住」及「照顧自己」。

案件編號：DCCC 434/2020

前年11月理大衝突期間，理大外圍亦多處有騷亂。(詳看下圖)