葵青長者打針獲發超市券　3天共吸引逾900人　區議員：講解更有效

政府於本周四至六在石籬社區會堂提供新冠疫苗接種服務，葵青區居民只要年滿60歲，在接種第一針後，便可獲發200元的超市禮券。政府今天（25日）回覆查詢時表示，過去三天共有935人在石籬社區會堂打針。

有當區區議員認為數字並不理想，仍有不少長者抗拒打針，建議政府花更多時間在宣傳、講解方面，相信更有效提高接種率。另有區議員就認為三天已有近千人打針算是不錯，亦主張政府提供更多健康諮詢服務，料釋除疑慮後，更多長者願意打針。



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葵青民政事務處早前回覆傳媒查詢時表示，據了解，葵青區長者接種新冠疫苗後可以領取200元超市禮券的計劃，名額約6000名，只要在9月1日至10月31日期間接種科興或復必泰疫苗，均符合資格。而政府亦特別於過去三天在石籬社區會堂提供疫苗接種服務，方便長者即場接種科興疫苗。

政府今天回覆查詢時表示，在9月23日至25日期間共有935人在石籬社區會堂打針。

葵青工商業聯會在facebook表示屬於主辦機構之一，並上載活動的宣傳單張。（葵青工商業聯會facebook圖片）

葵青區石籬北選區區議員林紹輝表示，三天有900多人打針，這數字不算理想，據他了解區內仍有不少長者抗拒打針。而他在石籬社區會堂所見，部份時間長者需輪候打針，尤其是有專車運載一批長者到場時，不過人龍很快便能消化，打針人數未達場地接種量上限。

他稱自己和另一名區議員在8月底舉辦一個與打針相關的講座，了解長者不願打針之因，發現不少人拒絕打針，是因為對疫苗了解不足、擔心有長期病不宜打針、家人不建議接種，他認為政府應該花更多時間於講解、教育，對象除了包括長者，亦應包括長者的家人，令市民明白疫苗副作用、自己是否適合接種。他續指，政府亦應多宣傳可以打針的私家醫生地址，令長者明白在住所附近已可打針，不需預約，十分方便。

葵青區區議員林紹輝指，三天有900多人打針，這數字不算理想，據他了解區內仍有不少長者抗拒打針。(資料圖片／李穎霖攝)

林紹輝又透露，過去數天接到深水埗等其他區的長者查詢，希望了解能否到石籬社區會堂打針，以取得200元禮券，他直言雖然200元十分吸引，但擔心造成反效果，其他區的長者寧願現時不打針，「等到自己嗰區都有200蚊先去打，如果個個都諗住遲啲先，就一直拖，接種率都唔會升，今次係開壞先例。」

葵青區區議員徐曉杰認為，石籬社區會堂的疫苗接種服務每天有限時，以三天有超過900人打針而言，已算是不錯。（資料圖片／賴南秋攝）

當區長康選區的區議員徐曉杰則認為，石籬社區會堂的疫苗接種服務每天有限時，以三天有超過900人打針而言，已算是不錯，但當區仍有一定數量的長者未打針。他認為提供禮券等金錢誘因是好事，但若在打針前為長者提供健康諮詢，能更有助提升接種率，「好多長者都話排政府要等好耐，或者直頭問唔到。」

民政事務處先後在五區舉辦「長者疫苗接種日」，活動包括健康講座、醫療諮詢，其中觀塘、荃灣區今天共有290名長者參與，當中159人即時打針，佔約55%。

呼吸系統科專科醫生梁子超則認為，打針人數合乎小規模宣傳計劃的預期，但遠不足在入冬前加大高危長者的覆蓋。