政府新招谷針　葵青區年滿60歲長者打第一針可獲200元超市禮券

政府今天（21日）公布，本周四至周六（23日至25日）將於石籬社區會堂提供新冠疫苗接種服務，讓街坊尤其是長者即場接種科興疫苗。值得注意的是，根據政府所發出的宣傳單張，年滿60歲或以上的葵青區長者只要打了第一針，便可獲發200元的超市禮券，派完即止。接種者需要帶備身分證正本及葵青區住址證明，才可獲禮券，但需留意，外展隊只限接種科興疫苗。



公務員事務局局長聶德權（左二）到石籬商場派發宣傳單張，呼籲街坊踴躍參與即將在星期四開始的外展疫苗接種服務，護己護人，在社區共建保護屏障。 （政府新聞處圖片）

外展隊周四起一連三日石籬社區會堂打科興疫苗

政府表示，新冠疫苗外展隊將於星期四至星期六（9月23日至25日），上午十時至下午一時及下午二時至六時，一連三日於石籬社區會堂提供新冠疫苗接種服務，讓街坊尤其是長者即場接種科興疫苗。

石籬社區會堂地址為葵涌大白田街二號。葵青區居民可於辦公時間向葵青區民政事務處查詢（電話：4647 6097）。

公務員事務局局長聶德權（右一）到石籬商場派發宣傳單張，呼籲街坊踴躍參與即將在星期四開始的外展疫苗接種服務，護己護人，在社區共建保護屏障。 （政府新聞處圖片）

聶德權探訪獨居長者呼籲打疫苗

適逢今日是中秋佳節，公務員事務局局長聶德權到石籬商場派發宣傳單張，並到石籬（二）邨的獨居長者家中探訪，呼籲他們踴躍參與即將在星期四開始的外展疫苗接種服務，護己護人，在社區共建保護屏障。聶德權表示，走進社區、聚焦長者是現時疫苗接種計劃的重點策略，亦希望多了解他們的想法，最重要的是服務切合用家所需。

他續稱，政府正積極推動地區外展接種，除了在地區舉辦疫苗資訊講座、健康諮詢及即場接種的一站式服務，亦會到商場、屋邨舉辦疫苗接種活動，進一步便利市民，特別是多在居所附近活動的長者。

公務員事務局局長聶德權（右二）與葵青民政事務專員鄭健（右一）和地區團體代表到石籬（二）邨的一位獨居長者（左一）家中探訪，呼籲他踴躍參與即將在星期四開始的外展疫苗接種服務，護己護人，在社區共建保護屏障。 （政府新聞處圖片）

政府表示，在變異病毒株的威脅下，基本上適合接種疫苗的市民應盡早接種，以保護自己，並減低一旦感染後患重症及死亡的風險。政府呼籲仍未接種疫苗的市民，特別是長者，把握時機，在冬季流感季節尚未來臨之前，完成接種新冠疫苗，強調這是疫情下保護自己的最佳方法。

公務員事務局局長聶德權（中）到石籬邨呼籲街坊踴躍參與即將在星期四開始的外展疫苗接種服務，護己護人，在社區共建保護屏障。旁為葵青民政事務專員鄭健（右）。 （政府新聞處圖片）

衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會建議，長者在沒有急症的情況下，應盡快接種新冠疫苗。所有曾接種流感疫苗的長者均可安全地接種新冠疫苗。