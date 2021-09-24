政府下周三起更新疫苗接種紀錄　增出生日期、性別、疫苗生產商

政府今日（24日）表示，為配合英國等海外地區的常見入境規定，由9月29日起，政府將在疫苗接種紀錄增添接種人士的出生日期、性別和其接種疫苗的生產商資料。有關安排適用在紙本紀錄和電子紀錄。

政府指，如個別計劃出行人士有需要領取已更新的紙本紀錄，可由9月29日起，於出發前兩星期內，攜帶身分證明文件正本及飛機票等有效出行證明，前往相關地點領取更新版的紙本紀錄。



由九月二十九日起，政府發出的疫苗接種紀錄將增添接種人士的出生日期、性別和其接種疫苗的生產商資料。（資料圖片/歐嘉樂攝）

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政府表示，由9月29日起，已完成接種疫苗的人士可透過「智方便」流動應用程式，查閱及下載其更新版電子疫苗接種紀錄。此外，市民亦可於稍後時間通過下載最新版本的「醫健通eHealth」手機程式，獲取已更新的電子疫苗接種紀錄。

可在出發前兩周內領取紙本紀錄

倘需要領取已更新的紙本紀錄，市民可由9月29日起，於出發前兩星期內，攜帶身分證明文件正本及飛機票等有效出行證明，前往相關地點領取更新版的紙本紀錄。值得留意是，不同接種途徑的領取地點都有不同，例如在私家診所或普通科門診診所接種的人士，只能在打針的同一間診所領取。

政府發言人提醒，由於重新列印疫苗接種紙本紀錄需時，有意領取更新版紙本紀錄的人，必須備齊所需文件並預留充裕的輪候時間，盡量在出行前最少提早5個曆日前往辦理。

領取更新版的紙本紀錄的地點。

可授權他人代領取

至於未能親身領取更新版紙本疫苗接種紀錄的人士，則可授權他人代為領取。獲授權人士須出示本人的身分證明文件正本、有效的授權書、疫苗接種者的身分證明文件副本及其疫苗接種紀錄副本。

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