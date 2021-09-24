瑪麗、伊院、屯院下周三起設復必泰疫苗接種站　毋須預約

政府今天（24日）公布，瑪麗醫院、伊利沙伯醫院和屯門醫院三間公立醫院將由下周三（29日）起設立新冠疫苗接種站，以方便在醫院覆診的病人和訪客，特別是專科門診的病人，在覆診時可即場接種復必泰疫苗，毋須預約。公務員事務局局長聶德權表示，在試行有關安排後，會視乎實際情況在更多公立醫院設立接種站。



瑪麗醫院、伊利沙伯醫院和屯門醫院三間公立醫院將由下周三（29日）起設立新冠疫苗接種站。（資料圖片）

接種站的開放時間為星期一至五（公眾假期除外）上午10時至下午7時，午膳時間照常開放。最後接種時間為下午6時30分。市民在接種第一劑疫苗時，會被安排日後在同一接種站或其他社區疫苗接種中心接種第二劑疫苗。若市民選擇接種科興疫苗，接種站會轉介他們往鄰近的社區疫苗接種中心。

瑪麗醫院、伊利沙伯醫院和屯門醫院三間公立醫院將由下周三（29日）起設立新冠疫苗接種站。（資料圖片／盧翊銘攝）

▼接種站地址如下▼



1. 瑪麗醫院新冠疫苗接種站

地址：薄扶林道102號瑪麗醫院S座三樓



2. 伊利沙伯醫院新冠疫苗接種站

地址：加士居道30號伊利沙伯醫院日間醫療中心地下



3. 屯門醫院新冠疫苗接種站

地址：青松觀路23號屯門醫院主座地下大堂



瑪麗醫院、伊利沙伯醫院和屯門醫院三間公立醫院將由下周三（29日）起設立新冠疫苗接種站。（資料圖片）

公務員事務局局長聶德權表示，長者疫苗接種率增長緩慢，令人擔心。長者若不幸染病後面對重症和死亡的風險相當高。因此，政府試行在醫院設立由醫護機構營運的接種站，以方便到醫院專科門診覆診的長者，可獲安排即時接種。

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