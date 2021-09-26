施政報告│板間房戶哭求林鄭建公屋助上樓　社協促訂減劏時間表

新一份施政報告下周三（10月6日）發表，香港社區組織協會今日（26日）召開記者會，講述基層訴求，離不開住屋與貧窮。有板間房住戶哭訴，一家四口擠在100呎不足空間，生活艱難；亦有居於深水埗天台屋的街坊分享，疫下收入大減，每月仍需支付4000元電費與租金，天熱時屋內更猶如焗爐，期望政府興建更多公屋，加快基層上樓。團體促請政府制定未來10至20年「減劏」時間表，配合長遠房屋策略，將劏房戶逐步減少。



香港社區組織協會副主任施麗珊說，行政長官林鄭月娥五年任期將於明年屆滿，下月發表的施政報告將會是任期內最後一份報告。她稱，政府過去四年雖在改善民生方面有進展，但「難講合格」，長期積累的問題與矛盾更仍有待全面處理。

一家四口住板間房冀盡快上樓：小朋友寫字都要喺床上

一家四口、居於板間房的周女士哭訴，輪公屋近7年，至今仍未上樓：「（小朋友）放學返嚟，4個人真係無空間，寫字都要喺床上寫。」周又指照顧壓力極大，冀政府加強支援，包括增加過渡性房屋供應。

天台屋酷熱兼環境惡劣仍加租：呢啲林鄭感受唔到

居於深水埗的陳女士與丈夫居於90呎天台屋，水、電費連屋租每月約4000多元：「環境好惡劣，好多老鼠、曱甴。」原從事酒店、服務行業的她，受疫情影響收入減少，但無奈業主已宣告即將加租。

陳又言，夏天酷熱，放工後回家煮飯，置身在屋內猶如焗爐：「呢啲林鄭都感受唔到。」她稱，由2013年起輪候公屋，期望政府興建更多公屋，加快基層上樓。

另外，從事飲食業的盧先生因個人健康考慮不欲接種疫苗，結果遭僱主解僱。他早前到勞工處追討長期服務金，被告之已與強積金對沖：「我就無得拎，希望其他市民有機會，政府盡快取消強積金對沖。」

社協促政府制定「減劏」時間表。（黃詠榆攝）

社協期望10年內告別「籠屋板房」

社協認為，政府應制定「減劏」時間表，配合長遠房屋策略，制定未來10至20年內，將劏房住戶逐步減少，期望在未來10年間，正式告別「籠屋板房」。

團體又建議，政府應盡快開拓更多興建住屋的土地，並維持早前承諾的公私營房屋七三比，以增加出租公屋單位供應為優先，另投放不少於100億，推動過渡性房屋發展。

倡設短期失業及就業不足援助金 盡快取消強積金對沖

至於在扶貧方面，社協促政府改革在職家庭津貼、綜援制度，並設立短期失業及就業不足援助金、盡快取消強積金對沖。