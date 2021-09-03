消費券｜申領方法擾民長者易睇漏　社協倡考慮以生果金帳戶助申請

大批長者因填錯或填漏資料未能領取電子消費券，政府宣布延長補交資料期限至本月中。最少數百名市民昨前往旺角始創中心的秘書處排隊查詢及重新交表，一度出現排隊人龍。



社區組織協會幹事連瑋翹今(3日)於港台節目《千禧年代》表示，港府安排不周，做法擾民，認為可考慮以其他渠道予長者登記，包括研究以電話認証的可能性，或以社會福利保障例如生果金等既有帳戶資料便利申請；另可加派人手，於郵政局、房屋署辦事處及長者中心等地點協助長者書面登記。



▼9.2數百人排長龍補辦消費券▼



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政府昨稱，有近60萬份申請因不符資格被拒或因資料有誤未獲處理，消費券計劃秘書處已即時增加人手及加開接待櫃位，以加快處理，未來兩周星期六亦會開放。

連瑋翹指，社協接獲有長者求助，包括未成功領取消費劵、又有部分人相信是寄失關係，「連紀錄都無，有期望會拎到，但都唔知邊個(步驟)做錯。」他直言，消費劵申請門檻高，並不「長者友善」，包括需自行影印身份證、部分條款以最細字體顯示、較易「睇漏」等，「成個過程都見到啲長者好痛苦。」

他又指，即使申請期延至本月初亦不理想，「始終都太短，大家迫埋晒，政策制定唔係今日先嚟補鑊」，連瑋翹著高官代入劏房長者設身而處，「諗吓你係佢哋，又唔知搵邊個幫手會點樣申請」他又指，消費劵查詢方法亦有問題，有長者反映查詢熱線「打唔通」，遂只好前往秘書處直接求助。

連瑋翹建議，港府未來應檢討或尋求長者友善申請方法，例如使用電話認証的可能性，或借助社會福利網資源，因本港7至8成長者有領取生果金等福利，或協調相關政府部門，在郵政局、房屋署辦事處及長者中心等作支援點，協助長者申請，他又指，港府應反思以電子支付工具及分期發放是否合適，「其實好擾民囉。」

至於有商場以派米鼓勵長者打針，他則指，接種計劃由2月底開展至今，部分長者拒打針主要與憂慮身體不合適有關，雖然市面有不同誘因鼓勵接種疫苗，但疑慮未解，認為港府應盡力釋疑慮：「始終擔心身體狀況，解鈴還需繫鈴人。」

▼8.1電子消費券發放首日情況▼

