藥房遊說長者折現醫療券　社協指情況普遍　促派神秘顧客放蛇打擊

深水埗有藥房及藥行職員涉嫌向長者聲稱，可五折和六折他們兌現醫療券。社區組織協會幹事連瑋翹今日（20日）在港台節目《千禧年代》形容，醫療券濫用情況嚴重，相信區內不只兩間藥房有游說長者兌現醫療券情況，促當局派出神秘顧客或「放蛇」加強打擊。



社區組織協會建議派神秘顧客或「放蛇」打擊濫用醫療券。（資料圖片）

政府每年向合資格長者派發醫療券，指明不可兌換現金。不過，早前有指深水埗有藥房及藥行職員游說長者兌換醫療券，聲稱可以五折和六折兌現醫療券。社區組織協會幹事連瑋翹說，有聽過長者告知類似情況，認為相關情況普遍。

他稱，藥房職員會先為長者查看醫療券餘額，若發現餘額多，會建議長者以一定折扣率兌換現金，如將5000元醫療券兌現為2500元現金，再長者再買多100至200元的藥物。

有長者單次中醫費高達4000元 向衞生署投訴不果

連稱，自醫療券推出後一直有發現濫用情況，但過去5年卻未有人被檢控，認為當局監管不力，令濫用問題變本加厲。他指有長者的單次中醫治療費用高達4000元，過往曾就疑似賣貴藥情況向衞生署投訴，但最終因難證明屬非自願交易，投訴未能成立。

他建議應設神秘顧客，或當局以「放蛇」方法作監管。另一方面，他認為需要加強對長者的宣傳及教育，他曾接觸不少長者不知道應如何使用消費券，甚至不知道領取方法，變相容易受藥房游說作違法行為。