何君堯擺街站遇襲　無業漢認扮支持者傷人　官稱不能容忍囚9年

立法會議員何君堯2019年11月區議會選舉前夕，於屯門「擺街站」宣傳時，有一名支持者要求合照，惟該「支持者」卻突取出刀刺向何的左胸，何與他的保鑣同告受傷。「支持者」被制服後並大叫：「721元朗事件係你嘅所為。」又強調不可讓何君堯當選。該「支持者」早前承認傷人罪，今(27日)在高等法院被判入獄9年。法官判刑時形容本案恐佈和不理智，何君堯當時在街上只是進行合法活動。法官指，不論被告動機為何，背後是否政治原囚，都非犯案的藉口，其行為非文明社會所能容忍。



官指被告預謀犯案

此外，法官指被告在案中有預謀，案發前數天已到涉案街站，並在案發時帶備兩把刀，猶幸何的傷勢不嚴重。

法官讀出何君堯的創傷報告，指因他性格樂觀，可克服障礙，已重回正常生活，惟何外出時亦會保持警愓。就涉及何君堯保鑣的控罪，法官指雖然保鑣傷勢不嚴重，但考慮被告被制服後，仍然揮舞手持的刀，最終傷及保鑣，法官因此就此罪，判他監禁27個月。本案兩罪則同期執行，即被告共被判入獄9年。

被告被判刑後，多名旁聽人士均向被告謂：「撐住呀」。

原被控企圖謀殺

被告董栢輝，31歲，無業。他原被控企圖謀殺罪，他否認該罪，承認屬交替控罪的有意圖而傷人罪。控罪指他於2019年11月6日，在屯門湖翠路有意圖而傷害何君堯。此外，被告亦承認1項傷人罪，指他於同日同地，非法及惡意傷害何的保鑣張英才。

被告在街站徘徊問何會否出現

案情指，被告於2019年11月4和5日，在涉案地點的街站徘徊。他並於11月4日，向街站義工查問何君堯會否出現。

案發經過。(詳看下圖)

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假裝取手機拿出刀

案發當日早上，何君堯在街站出現並就他參加區議會選舉作宣傳。被告早上8時40分左右持一束花走向何，並自稱是何的支持者，要求合照，假裝取出手機時，從袋中取出一把33厘米長的刀，刺向何的左胸。

何即閃避但仍然中刀。何的保鑣和他人制服被告時，左前臂和胸口受傷。被告被到場的警員拘捕後，在他的袋中發現另一把刀。

何胸口有兩2厘米裂傷

何和保鑣均被送院接受治療，檢查發現何的胸口有兩厘米裂傷和血腫，他於兩日後出院。保鑣的左邊肋骨位置和左前臂，分別有裂傷和擦傷，於同日出院。

庭上早前播放涉案影片，被告被制服後不斷叫喊：「何君堯死啦！」、「殺咗何君堯」等，他又稱：「我今日嚟咗，我就冇諗過有命走架啦...仲唔一刀插死我？」

被告曾提何與白衣人握手

被告又稱：「721元朗事件係你嘅所為，白衣人同你握手條片全世界都知。」他強調不可讓何當選，謂：「呢個咁既人佢唔配做議員，佢謀害香港市民呀」。

案件編號：HCCC197/2020