【何君堯遇襲】民建聯落區「三人同行」　專人拍片「睇水」防遇襲

建制派立法會議員何君堯日前在屯門擺街站時遇襲，近胸口位置中刀，事發經過全程被清晰拍下並廣傳，引發網民不少猜測。 過去一個多月接連有不同政見的區選參選人遇襲，落區開站風險大增，「單拖」宣傳恐變「落單」，據聞民建聯部分地區近日採取新措施，落區時必須「三人行」，其中一人負責全程拍攝落區過程，如「車CAM」一樣，一旦有事故亦「有片有真相」。

有片做證起保護作用

反修例示威持續不斷，建制派多次投訴擺街站時遭騷擾、恐嚇，何君堯遇襲見血更令他們擔心人身安全，稱選舉活動幾乎完全停頓，要求政府及選管會採取有效應對措施。

為保障黨友安全，據聞民建聯近月採取新措施，參選人落區宣傳要組成「三人小隊」，除參選人外，一人負責全程攝錄落區過程，「由開站影到收站」，主要有幾大目的，第一是一旦有事故發生，有影片做證，避免爭拗；第二是起保護作用，因一般人在鏡頭面前會較收斂，可減低發生衝突機會；若然相安無事，參選人也可將影片放上社交媒體宣傳。

另一人則負責監察四周環境，提防有可疑人物「埋身」，確保參選人安全。有民建聯中人指，參選人現時不會獨自落區宣傳，「三人行」是基本要求，若晚上開站需要更多義工幫手。該人士坦言，民建聯在選舉往往被針對，若具知名度的立法會議員參選或落區助選拉票，風險很大，有需要採取措施以策安全。

民建聯今屆派出約180人參選。（資料圖片）

工聯會陸頌雄：準備防刀背心自保

面對遇襲風險日增，不同黨派亦有措施保障個人安全，參選元朗區天恒選區的工聯會陸頌雄今日指，會做好「自保工作」，如準備可防刀的防衛背心，在過去較多衝突、有風險的地方加派人手監察。同區對手、民主派的王百羽則指，會做好安全措施，不會獨自一人落區。