何君堯擺街站被刺傷　無業漢行兇稱721事件係你嘅所為　認傷人罪

立法會議員何君堯於兩年前在屯門「擺街站」時，一名無業漢向他送花及求合照，惟無業漢卻突從袋中取刀，並刺向何左胸，何與他的保鑣同告受傷。無業漢今(18日）在高等法院承認傷人罪，而庭上播放涉案片段，無業漢被制服後謂：「我今日嚟咗，我就冇諗過有命走架啦」，又指「721元朗事件係你嘅所為」，強調不可讓何當選，望有人繼承無業漢的「遺志」，殺掉何。法官把判刑押後至9月27日，期間索取何君堯的創傷報告。



原被控企圖謀殺

被告董栢輝，31歲，無業。他原被控企圖謀殺罪，他否認該罪，但承認屬交替控罪的有意圖而傷人罪，該罪指他於2019年11月6日，在屯門湖翠路有意圖而傷害何君堯。此外，被告亦承認1項傷人罪，指他於同日同地，非法及惡意傷害何的保鑣張英才。

被告董柏輝(黑衣)用刀刺向何君堯及傷及其保鑣，承認兩項傷人罪。(資料圖片)

求合照突拔刀刺向何

案情指，何君堯於案發日在涉案地點擺街站，就其參選區議會選舉宣傳。於早上8時許，何扺達街站，並派發傳單。在約8時40分，被告手持一束花走向何君堯，送給何。他自稱是何的支持者，要求合照。被告假裝取出相機，突從斜孭袋中取出一把33厘米長的刀，快速刺向何的左胸。何雖然已閃避，但仍然中刀流血。何君堯的保鑣張英才和他人制服被告，其左前臂和胸口亦受傷。警員到場後拘捕被告，並在他的袋中發現另一把刀和何君堯的宣傳品。

案發前兩天曾到街站附近徘徊

警方調查發現，被告於11月4和5日在涉案街站徘徊。他並於11月4日，持花走向街站，向街站義工問何君堯是否會出現。

何留院兩日保鑣無需留醫

何君堯和其保鑣張英才被送至屯門醫院接受診治，檢查發現何的胸骨位置有兩厘米裂傷和血腫，何兩日後出院。張英才的左邊肋骨位置有一個1厘米長的裂傷，張則無需留院，即日出院。

案發經過。(詳看下圖)

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被告動手後即被制服

控方庭上播放涉案影片，顯示被告在動手前，向何謂：「大家都見到你嘅努力架麻！」被告之後從袋中取刀，刺向何，及後遭現場人士制服。被告不斷叫：「何君堯死啦！」、「殺咗何君堯」、「你個人渣」等，被告又指：「大家會記得我...我今日嚟咗，我就冇諗過有命走架啦...仲唔一刀插死我？」

強調不可讓何當選

被告又謂：「何君堯721襲擊係你做既...721元朗事件係你嘅所為，白衣人同你握手條片全世界都知。」被告在片中強調，不可讓何當選： 「唔該搵人搵人繼承我既遺志...殺左佢，保護香港全港市民」和「呢個咁既人佢唔配做議員，佢謀害香港市民呀」。

控方要求索何創傷報告才量刑

控方指，可先索取何君堯的創傷報告才量刑，辯方則指，何君堯的傷勢非嚴重，惟法官認為除身體上的傷害，亦需考慮案件是否對何的心理有影響，最終決定替何索取創傷報告。

案件編號：HCCC197/2020