屯門可藝中學四招助復全日面授　學生可打波　已打針可參加陸運會

位於屯門嗇色園主辦可藝中學，於今日（27日）率先恢復全校全日面授課堂。校方由原本上午面授、下午網課的安排，改為按全日面授課時間表上堂，課堂時間由上午8時30分至下午4時10分，中午時段亦恢復初中學生在校午膳、高中生出外午膳的安排。

校長張建新指，校方就回復全日面授作多項安排，包括因應初中生留校午膳，於每間初中班房設置空氣淨化機以及於座位安裝分隔板。另外，小食部外設有飲食區，學生需要先指學生證方可入內用膳，以便日後有需要時作追踪，同學進食時除了有隔板分隔外，亦需要單邊坐。

課外活動方面，校長指，全日面授下可恢復球類等活動，但必須有老師或教練在場；學校亦會跟足指引，若學生進行高強度運動需要除口罩時，會要求學生保持適當社交距離。另外，音樂課亦會盡量避免吹奏樂器，改以敲擊和鋼琴等替代。



小食部外設有飲食區，同學進食時除了有隔板分隔外，亦需要單邊坐。（鄭子峰攝）

校方設飲食區 入內需先拍卡方便日後追蹤

學生進入校園前，需要先消毒雙手及量度體溫。校長張建新表示，學校在相關安排上「落咗唔少功夫」，並新增多項措施。由於初中生需要留校午膳，校長指，學校花近五萬元，於每間初中班房設置空氣淨化機以及於每個座位安裝分隔板。另外，小食部外設有飲食區，學生需要先指學生證方可入內用膳，以便日後有需要時作追踪，同學進食時除了有隔板分隔外，亦需要單邊坐。

全日面授下校方四大新招：

1. 因應初中學生需留校午膳，於初中課室增設銀離子抗病毒空氣淨化機



2. 雨天操場小食部外設飲食區，同學需要拍卡方可內進



3. 於小食部飲食區及初中課室午膳座位增設隔板



4. 校方午息時段安排多類型的活動，以作分流學生



屯門嗇色園主辦可藝中學校長張建新透露，在校有七成四學生及八成教職員已完成接種並滿14日，會繼續鼓勵師生接種，但強調不會強迫。（鄭子峰攝）

學校可恢復課外活動 音樂課改以敲擊樂器取代吹奏

至於課外活動方面，校長指，全日面授下可恢復球類活動，但必須有老師或教練在場；學校亦會跟足指引，若學生進行高強度運動需要除口罩時，會要求學生保持適當社交距離。但由於防疫關係，學生以往在小息及午膳自由「打波」的活動則要禁止。另外，音樂課亦會盡量避免吹奏樂器，改以敲擊和鋼琴等替代。另外，校方亦會回復陸運會等大型活動，惟需要已接種疫苗學生方可參與。

小食部外設有飲食區，學生需要拍卡才可入內用膳。（鄭子峰攝）

現時全校學生接種率達七成四

校長表示，早於6月政府公布青少年可接種復必泰時，已開始鼓勵學生接種，老師亦就此為學生提供協助，包括為有意打針的同學協助列印家長同意書等。他又指，校方原本預料可於十月左右復課，但由於教育局跟改指引，要求18歲以下學生只需打一針，故復課時日比預期早。他透露，現時在校有七成四學生及八成教職員已完成接種並滿14日，符合回復全日面授課要求。他又指，會繼續鼓勵師生接種，但強調不會強迫。