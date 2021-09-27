全港首間　屯門可藝中學恢復全日面授　同學期待參加課外活動

全港中小學暫停全日面授課多時，屯門嗇色園主辦可藝中學今日（27日）率先恢復全日制面授上課，為自全港首間可全日實體上課的學校。有已打針同學表示，過去一年都在疫情之中渡過，最期待可以如常參與足球乒乓球等課外活動，又指校方事前已向同學講解有關午膳、課外活動的安排。



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在恢復全日面授前，學校以上午面授及下午網課的形式安排課堂時間，面授課至下午1時10分結束，午膳後學生需要回家進行餘下兩節、共40分鐘的網課。中二的温同學認為，以往的上課安排不方便，「放學後要對住電腦上網課，對眼睛唔好」，雖然擔心不習慣，但亦十分期待可以恢復全日面授。由於過去一年的中一級都在疫情之中渡過，他最期望是可以如常參與足球乒乓球等課外活動。

最期待恢復課外活動

於7月至8月期間接種兩劑新冠疫苗的他透露，學校一直有向同學解釋接種疫苗的好處，「（學校指）快啲打針後可以返全日」。被問到有否擔心疫苗接種後的副作用，温同學就指，家人和自己亦沒有特別擔心，打針後亦沒有出現任何副異常反應。

全日復課下，低年級的學生可以留在學校午膳，温同學說，學校事前已向同學講解有關午膳的安排，包括「食飯唔好同隔離、前後左右（同學）傾偈，餐具拎返去（屋企）洗再帶返嚟食飯」。

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未打針同學笑言：網課自由啲

雖然有同學認為全日面授上課可以更專心，但亦有未打針的同學覺得，以網課形式上課更佳，笑言「因為自由啲」。

中一的沈同學說，因為家人和自己擔心接種疫苗後會有副作用，「驚面癱，或者其他病」，故未有打針。對於學校恢復全日面授，他就認為，以網課形式上課更佳，笑言「因為自由啲」，又驚訝「咁快打哂疫苗」。

雖然學校鼓勵未接種疫苗的同學盡快接種，但沈同學表示，沒有接種疫苗的打算，直指「冇理由再冒風險」。

教育局宣布只需打一針 已打兩針同學：冇得後悔

本港專家早前建議12至17歲人士只需接種一劑復必泰疫苗，教育局隨即更新恢復全日面授課要求。中五的朱同學於相關公布前已接種兩劑復必泰疫苗，「想全日復課都要打㗎喇」，又無奈道「打咗就冇得後悔，抱風險打完兩針先同你講可以打一針。」不過，他就表示，沒有擔心打針後會出現副作用，「咁健康，咁後生應該唔會嘅 」。

有同學認為面授課可更專心上堂

可藝中學為疫情爆發約20個月以來，首間可上全日實體課的本地課程學校。中三的徐同學表示，復課對準備要揀選修科的她有幫助，認為在家上網課容易分手，「睇手機、電視」，全日面授相對「專心少少」。她又說，對全日上面授課感到緊張，需要準備好心情預備即將迎來的測驗。