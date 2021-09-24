全港首間　屯門可藝中學周一全校全日面授　進操場食晏拍卡助追蹤

屯門嗇色園主辦可藝中學，將於下周一（27日）率先恢復全校全日面授課堂，為新冠疫情爆發約20個月以來，首間可上全日實體課的本地課程學校。校長張建新今日（24日）接受《香港01》訪問，披露該校早在今年6月港府公布青少年可接種復必泰時，已開始鼓勵學生接種，包括在班房張貼海報提供最新疫苗資訊、老師協助同學預備家長同意書及預約事宜。

張建新解釋，屯門區以基層學生為主，面授課效能較佳，故接種率達標、學校準備就緒便立即申請。該校復課後會盡量減少學生除口罩的時間及地點，減低傳播風險，三大安排包括：低年級生用膳課室安裝空氣淨化機，加強空氣流通；高年級生若購外賣回校用膳，須拍學生證才可進入特定「飲食區」；最後是「自由打波權」受限，即沒老師在場時，學生不可自行進行球類活動。



屯門嗇色園主辦可藝中學校長張建新接受《香港01》訪問時表示，「屯門區以基層學生為主，面授效能一定好過網課，返學校都有得問老師」，他指出半天面授課時，該校學生下午要趕回家用膳再上網課，故今年6月政府開放予青少年接種復必泰疫苗後，學校便開始鼓勵學生打針，希望為全日復課做準備。

政府6月開放青少年打針 旋即在校宣傳鼓勵

政府7月初推出外展接種服務，希望提高學校的接種率。但張建新說，學生各有考慮，時間難以遷就，加上學校鄰近有社區接種中心，故該校未有等待外展計劃，只要學生有意接種，老師便會協助列印家長同意書，萬一學生預約出困難，老師亦會提供協助；而課室等校內位置亦會張貼接種海報，希望增加接種氣氛。他形容，踏入暑假屬「樽頸位」，感謝老師在聯絡學生及家長時，仍不忘再次鼓勵打針，至下周一復課時，學生接種兩針滿14天的比例已達七成半。

好多同學本身怕副作用，但見到身邊嘅同學打咗都無事，漸漸多咗人打，而同學搵老師拎同意書，我哋都掌握到接種數字。如果學校連續幾日假、星期六日放假之前，我哋都會提一提。 屯門嗇色園主辦可藝中學校長張建新

課室設隔板 操場飲食區須拍卡助追蹤

復課在即，可藝中學的全日課堂由早上8時半開始，至下午4時10分。張建新說，該校按以往慣例，高年級生可外出用午膳，低年級生則留課室用膳，故低年級課室已安裝了空氣淨化機，參考市面食肆做法，加強空氣流通，減低病毒傳播機會，並要求所有學生進食時須使用隔板，留在座位及面向同一方向；至於高年級生，他直言過往8至9成學生選擇外出用膳，故該校已在雨天操場預留約60個座位的「飲食區」，相信足夠供買外賣回校的學生使用，由於涉及不同班級的學生，為方便追蹤，入內者需「拍學生證」。

隨時全校全日復課，張建新說絕大部份校內活動均恢復正常，只是學生的「自由打波權」暫時受限。他解釋，以往小息或午息不少同學會相約「打波」，但由於屬強度運動、有身體接觸，故只可在老師或校隊教練在場、確保跟足防疫指引下才可進行。