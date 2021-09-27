新冠肺炎｜增3宗輸入個案　全帶變種病毒　包括1名竹篙灣檢疫菲傭

衞生防護中心今日（27日）公布3宗輸入個案，個案分別由哈薩克斯坦、菲律賓及埃及抵港，3人已接種兩劑疫苗，其中一人為抵港外傭，於竹篙灣檢疫中心檢疫期間確診；全部人帶有L452R變種病毒株，本地繼續維持零個案。



本港今日新增三宗輸入個案。（資料圖片/羅國輝攝）

截至9月27日零時零分，​衞生署衞生防護中心正調查3宗新增確診個案，至今本港個案累計12, 197宗，新增個案均為輸入個案，分別來自哈薩克斯坦、菲律賓及埃及，3人已接種兩劑疫苗，全部人帶有L452R變種病毒株，初步確診個案則少於10宗。

40歲菲傭9月23日抵港後於檢疫中心確診

輸入個案中，第一宗個案涉及一名19歲女子（編號：12200），於9月25日乘QR818由哈薩克斯坦抵港，曾於哈薩克斯坦接種兩劑衛星五號疫苗（Sputnik V）；第二宗個涉及一名40歲外傭（編號：12201），9月23日乘PR300航班從菲律賓抵港，在竹篙灣檢疫中心檢疫期間確診，她曾於菲律賓接種兩劑克爾來福疫苗。

第三宗個案為38歲男子（編號：12202），於9月23日乘QR818航班從埃及抵港，3月份期間曾在香港接種兩劑復必泰疫苗，他在8月11日香港血液樣本檢測對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性。

另外，中心提醒，半山區地利根德里12號譽皇居及半山區列堤頓道7號的相關指明人士，須於明日（28日）前完成檢測。