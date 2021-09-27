新冠肺炎．9.27｜意大利翁擅離檢疫酒店　再多2人外遊返港確診

本港今日（27日）新增3宗確診個案，患者分別由哈薩克斯坦、菲律賓及埃及抵港，3人已接種兩劑疫苗，其中一人為抵港外傭，於竹篙灣檢疫中心檢疫期間確診；全部人帶有L452R變種病毒株，本地繼續維持零個案。

另外，全港中小學及幼稚園疫情爆發後，不是停課，就是縮至半日面授。教育局開學前公布，如中學全校或個別級別接種率達七成，可恢復全日面授，已收逾30間中學申請，當中屯門嗇色園可藝中學接種率達標，已獲批今起恢復全校全日面授，為爆疫以來首間。



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▼9月27日強制檢測公告詳情▼



強制檢測｜跑馬地馬場、壽司郎等13場所上榜 涉2外遊返港確診者

【01:00】食物及衞生局周一（27日）晚上公布強制檢測公告，2人外遊返港後昨初步確診，由於潛伏期間曾於香港逗留，他們離港前的住所及所到地方，一共有13個指明地方被納入強制檢測公告，包括銅鑼灣區住宅雋琚和尖沙咀漢口中心C座，以及銅鑼灣利園高盛（亞洲）、尖沙咀Royal Forex Limited、跑馬地馬場、尖沙咀聖安德烈堂等等。



另亦有多間食肆「上榜」，兩患者離港前曾到過中環翡翠拉麵小籠包、K11 Musea 「TIRPSE」、上環壽司郎等，指定日期及時段在場食客及員工，需兩日內接受強制檢測，已經完成疫苗接種人士不獲豁免。

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強制檢測學校｜真道書院小學部、圓玄小學等41學校爆流感上榜

【00:35】食物及衞生局昨晚（27日）公布強制檢測公告，41間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，包括英基學校協會鰂魚涌小學一年級、屯門保良局香港道教聯合會圓玄小學一年級、調景嶺真道書院小學部(第一校舍)二年級、馬頭圍聖三一中心幼稚園及幼兒園及跑馬地天主教聖瑪加利大幼稚園等。由於病徵與新冠肺炎相似，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告，受檢人士須於周三（29日）或之前接受檢測。

▼9.27工聯會辦地區接種活動 吸引200人參加▼



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新冠疫苗｜單日打首針反彈四成 全港446萬人已打針 接種率66.3%

【22:06】至今已踏入疫苗接種計劃第214日，本港今天 （27日）有4,300人接種首劑復必泰疫苗、4,100人接種第一針科興疫苗，總數較昨日5,900人反彈四成。全港至今共有446.5萬人接種至少一劑疫苗，佔12歲或以上人口66.3%。

昨日共有5宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，已全部出院或自行離開醫院。

消息：逃離檢疫酒店意大利漢已找回 一度返上環麗恩護老院

【21:40】一名75歲外籍男子由意大利來港後，入住尖沙咀華美達華麗酒店檢疫，但在昨天早上11時許逃離酒店，沿山林道步向彌敦道方向。



據了解，警方已於港島區尋回這名男子，並將其拘捕。由他逃走計起，至今已達接近34小時。消息指，他曾到訪灣仔一間酒店，又曾到過位於皇后大道西的麗恩護老院，消息人士透露，這名男子離港前，便是住在這間安老院。

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新冠肺炎｜港人抵海外後確診 專家料飛機、當地機場中招

【21:06】本港疫情清零多日，但不時有港人到外地幾日後確診。理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒稱，香港已無傳播鏈，有關病人可能在飛機、當地機場後中招。

蕭傑恒稱，香港已無本地傳播鏈，相信抵達外地後才確診的港人並非在香港感染。（朱海棋攝）

巴西、俄羅斯疫苗接種紀錄獲港府認可 周三起生效

【20:41】政府今天（27日）公布，已與巴西及俄羅斯政府完成商討，將認可兩國發出的疫苗接種紀錄，作為曾於A組指明地區逗留的香港居民的認可疫苗紀錄，相關安排將由9月29日（周三）凌晨零時起實施。

▼發出認可疫苗接種紀錄地區名單▼



工聯會黃大仙辦打針活動 接揰有獎抽有福袋 200人參加

【19:52】本港疫苗接種計劃踏入第七個月，惟接種數字開始陷入樽頸位。工聯會九龍東辦事處今日（27日）聯同地區組織，在黃大仙區提供疫苗接種服務，現場有醫護人員提供健康資訊，注射疫苗後亦可參加大抽獎、領取福袋，有近200人參加。有到場接種疫苗的95歲長者指，一直有意接種疫苗，惟接種中心地點太遠：「要出去出面無謂啦，出去麻煩，呢度方便，唔擔心副作用。」

消息：日內公布竹篙灣檢疫中心預約新安排 逐日訂改固定日數預訂

【19:23】外傭僱主及中介為搶一個檢疫單位叫苦連天，港府早前叫停開放不久的竹篙灣檢疫中心外傭預約安排，以檢視預約流程。消息稱，相關檢視已近尾聲，當局未來一兩日將公布新安排，而當局正研究以「固定日數」作每次開放時可供預約日數，方向是每次開放少於21日供預約，但每日50名額不大可能增加，一來要防止輸入個案增加風險，二來外傭來港前需在當地作一系列手續及檢測，加上機位需求大，竹篙灣亦有「NO SHOW」情況，每日只有約9成「入住率」，故傾向維持每日50名額不變。

疫苗抽獎｜中西區打針抽金首批幸運兒出爐 終極抽獎可獨享八兩金

【19:05】為推動疫苗接種，「吃喝玩樂開心中西區獎賞」活動籌備委員會8月推出「開心中西區疫苗齊接種齊齊有獎賞」足金大抽獎活動。首批得獎者各獲贈一兩足金，有幸運兒在今日（27日）頒贈儀式上表示心情興奮：「從來未抽到過咁大獎品。」



該疫苗加消費抽獎活動將持續至明年1月，開放予所有年滿18歲、於中西區居住或工作、已接種至少1劑疫苗人士，合資格人士只需於活動網站登記即可參與抽獎。

首兩個月的16名得獎者經已抽出，在今日的頒贈儀式各獲贈一兩足金。（黃穎津攝）

市建局再延長租戶租金寬減措施多6個月 直至明年3月

【18:43】新冠肺炎疫情未止，各行各業受到打擊。市建局今日（27日）表示，再度為轄下住宅和部份商舖租戶延長租金寬減多6個月，直至2022年3月底。

意大利抵港男子離奇逃離檢疫酒店 衞生署拖一日始公布

【18:41】疫情未見終點，海外抵港人士仍須到指定檢疫酒店接受隔離。《香港01》獲悉，一名由意大利抵港的男子，入境後住在尖沙咀華美達華麗酒店，但周日（26日）早上11時許逃離酒店後不知所蹤，酒店其後通報衞生署及警方，惟政府未有公布事件。



《香港01》昨晚向政府查詢事件，但未獲回應，事隔一日政府在今日晚上7時發稿證實事件，並指該名男子仍未被尋回，警方正追尋他的下落。

當局亦透露，該名逃走男子，原來早於上周六晚上曾離開房間，違反強制檢疫命令。

37歲港女入境澳門後確診 曾旅居中東、歐洲 料屬復陽個案

【18:17】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今天（27日）公布，一名37歲女子入境澳門後確診，她是香港居民，9月19日由香港到澳門。不過，澳門政府認為，由於她在4月至7月期間曾在中東、歐洲旅居，而且她病毒量非常低，並已有抗體，估計屬於「既往感染復陽病例」。



記者向香港衞生署查詢事件，包括患者在香港的住所及行蹤、有無地點需強制檢測，署方回覆指，衞生防護中心今日下午接獲澳門衞生當局通報。有關個案的流行病學調查進行中。

消費券｜調查：4成4人加碼消費逾1000元 逾56%感電子消費更方便

【17:56】電子消費券首期款項發放近兩個月，第二期款項將於本周五（10月1日）發放。「吃喝玩樂 開心中西區獎賞」活動籌備委員會上月進行的問卷調查結果顯示，有七成半受訪者在收到消費券後，消費意欲增加，更有逾九成受訪者表示發放第二期消費券後，將會增加個人消費。 委員會召集人兼統籌葉永成表示，政府發放電子消費券以刺激消費的目的，已初見成效。

海洋公園哈囉喂｜20年首次無鬼屋 640元玩盡遊戲比前年貴最多70%

【17:11】海洋公園哈囉喂去年因疫情爆發而取消，今年本港疫情緩和，適逢哈囉喂20周年，海洋公園今年復辦「哈囉喂全園祭」，不過受限於防疫措施，20年來首次不設封閉式鬼屋，改為開放式景區驚嚇遊戲。



不過，若遊客欲玩盡所有哈囉喂遊戲，不論成人及小童，一律另付280元追加門票，成人連同秋日優惠門票360元，合共需付640元，比疫情前的「早鳥價」最多貴272元，加價幅度近七成，也同年正價門票也高近三成。



海洋公園管理及演藝節目執行總監吳守堅解釋，因疫下需限制入場人次，今年投入更多資源及人手，需調整門票以補給成本。而海洋公園新任行政總裁黃嗣輝，對定價充滿信心，坦言遊戲未能容納所有遊客參與，故作出調整，「唔係嘅話排一日都未排完。」

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【17:00】澳門公布錄得第67宗確診個案，患者於9月19日由香港入境澳門。患者是一名37歲女性，今年4月9日至7月10日曾到迪拜、埃及、克羅地亞、黑山等，本身做服裝生意。她於3月11日和4月8日打了2劑科興疫苗。

患者9月19日由香港到澳門，在金寶來酒店接受醫學觀察；9月21日其新冠病毒核酸檢測結果為陰性，9月26日及27日兩日採樣的新冠病毒呈陽性，但病毒量非常低（CT值分別為38.5及41），抗體沒有近期感染的表現（IgM陰性，IgG 陽性），澳門政府經考慮其旅遊史，確認為復陽個案，列為澳門第67宗個案。患者沒有任何不適，已轉往公共衛生臨床中心進一步診治。

澳門疫情｜檢測站凌晨現人龍 居民教一招避人流 拆解最新情況

【15:37】澳門上周五（25日）錄得兩宗新冠肺炎輸入關連個案，澳門檢疫酒店金皇冠中國大酒店爆發疫情，兩名尼泊爾籍保安員疑被隔離人士感染，並證實同樣感染變種病毒Delta。澳門政府當時宣布，由即日起進入即時預防狀態，並繼今年8月初，第二度啟動全民檢測，為期3日。澳門應變協調中心今表示，截至今早9時，已採樣482,229人次。



有居於澳門的讀者向《香港01》表示，昨晚至今日凌晨，利瑪竇中學的檢測站仍然出現大排長龍的情況，現場約有過百人排隊。但讀者解釋，因不少居民較預約時間早到場，卻不獲安排提早檢測，因此才出現長龍。下文將拆解澳門最新的情況。

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新冠肺炎｜增3宗輸入個案 全帶變種病毒 包括1名竹篙灣檢疫菲傭

【14:15】衞生防護中心公布正調查3宗新增輸入確診個案，至今本港個案累計12 197宗。新增個案中，包括一名在竹篙灣檢疫中心隔離的40歲菲律賓外傭。

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屯門可藝中學四招助復全日面授 學生可打波 已打針可參加陸運會

【13:07】位於屯門嗇色園主辦可藝中學，於今日（27日）率先恢復全校全日面授課堂。校方由原本上午面授、下午網課的安排，改為按全日面授課時間表上堂，課堂時間由上午8時30分至下午4時10分，中午時段亦恢復初中學生在校午膳、高中生出外午膳的安排。



校長張建新指，校方就回復全日面授作多項安排，包括因應初中生留校午膳，於每間初中班房設置空氣淨化機以及於座位安裝分隔板。另外，小食部外設有飲食區，學生需要先指學生證方可入內用膳，以便日後有需要時作追踪，同學進食時除了有隔板分隔外，亦需要單邊坐。



課外活動方面，校長指，全日面授下可恢復球類等活動，但必須有老師或教練在場；學校亦會跟足指引，若學生進行高強度運動需要除口罩時，會要求學生保持適當社交距離。另外，音樂課亦會盡量避免吹奏樂器，改以敲擊和鋼琴等替代。

消費券｜支付寶千元交易8月急升1.6倍 港人多買電子產品美妝珠寶

【12:52】政府第二期電子消費券將於本周五（1日）派發，獲兩成市民選擇的AlipayHK今（27日）公布第一期消費券數據。根據8月的數據顯示，1,000元或以上的單筆交易金額，交易量較7月升近160%。其中，電子產品增幅最明顯，8月交易金額急升10倍，其次為美妝珠寶。



AlipayHK又指，本周五起將推出近70款獨家優惠，包括AEON消費滿1,000元減100元、友和YOHO購物滿500元減25元等。

理大獲撥款5500萬研抗疫 助少數族裔推高接種率減傳播

【11:37】新冠疫苗接種計劃推出逾七個月，惟社會較少關注少數族裔的接種情況。理工大學學者提到，部份少數族裔的文化視輸血為入侵傷害，對疫苗接種非常卻步，而本港的疫苗資訊大部份都是中英文，令他們難以明白，即將拍片製作六種語言包括印尼語、尼泊爾語及烏爾都語等，增加他們的疫苗知識，以及研究疫苗資訊對接種取態的影響。

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全港首間 屯門可藝中學恢復全日面授 同學期待參加課外活動

【10:59】全港中小學暫停全日面授課多時，屯門嗇色園主辦可藝中學今日（27日）率先恢復全日制面授上課，為自全港首間可全日實體上課的學校。有已打針同學表示，過去一年都在疫情之中渡過，最期待可以如常參與足球乒乓球等課外活動，又指校方事前已向同學講解有關午膳、課外活動的安排。

澳門疫情｜檢疫人士等10小時仍未入住隔離酒店 等候期間無飲食

【10:45】澳門檢疫酒店金皇冠中國大酒店爆發疫情，兩名尼泊爾籍保安員疑被隔離人士感染，並證實同樣感染變種病毒Delta。澳門政府於上周六起啟動為期三日的全民檢測。

傳新澳門理事長林宇滔今日（27日）在港台節目《千禧年代》指，今次全民檢測安排較上次有改善，不過有於紅碼區的商戶指，等待多個小時後才獲通知，並有需要接受檢疫人士等待10個小時，仍未獲安排入隔離酒店，期間未獲安排飲食，形容「捱住眼瞓肚餓係度等」。

9月26日強制檢測名單。

強制檢測｜抵英確診少女離港前中環英聯教育工作 住所鳳德邨上榜

【00:01】一名19歲女子由香港抵達英國第三日所提交的樣本對新冠病毒呈陽性，列為確診個案，衞生防護中心收到報告，她潛伏期內身處香港，居於鑽石山鳳德邨雪鳳樓，也曾居住西貢戶外訓練營，她於中環永安集團大廈2408室英聯教育顧問中心工作，三個處所都被列入強制檢測範圍，受檢人士須在後日（28日）或之前接受檢測。

▼9.26澳門展開第2次全民檢測▼

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▼9.23 長者石籬會堂打針可獲200元禮券▼



▼9.22 首日即日籌擴至所有合資格人士▼



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昨日總覽：新冠肺炎．9.26｜增8輸入個案 港官員北上深圳與內地商通關

新冠肺炎｜增8輸入個案包括4名菲傭 住鳳德邨19歲女抵英後確診

新冠疫苗｜接種計劃七個月陷「樽頸」 首針僅5900人急跌逾四成

通關｜李家超率官員與廣東及深圳商討 港府：創有利條件推進實行

兜澳門返內地省7日疫監叫停 商界變招視像洽商 盡早通關最理想

澳門疫情｜檢疫酒店2保安染變種病毒 疑戴口罩露口鼻被住客傳染

水警失蹤｜海上走私猖獗 關注組總結疫情以外 尚有兩個原因