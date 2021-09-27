巴西、俄羅斯疫苗接種紀錄獲港府認可　周三起生效

政府今天（27日）公布，已與巴西及俄羅斯政府完成商討，將認可兩國發出的疫苗接種紀錄，作為曾於A組指明地區逗留的香港居民的認可疫苗紀錄，相關安排將由9月29日（周三）凌晨零時起實施。



▼發出認可疫苗接種紀錄地區名單▼



持有針紙香港居民可從A區返港

政府表示，由9月29日凌晨零時起，持有由巴西或俄羅斯相關主管當局發出並符合指定格式疫苗接種紀錄的香港居民，可從A組指明地區登機來港。有關旅客所接種的疫苗必須為列於政府「就指明用途認可2019冠狀病毒病疫苗列表」上的疫苗。

政府由8月20日起對海外抵港人士入境實施嚴格防控措施，要求於登機當天或之前21天曾逗留A組指明地區的人士，必須為已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄的香港居民方可登機來港。認可疫苗接種紀錄包括由香港發出的疫苗接種紀錄、由內地或澳門當局或其認可機構發出的疫苗接種紀錄、由經世界衞生組織指明當地監管機構為嚴格監管機構的國家的相關主管當局或其認可機構發出的疫苗接種紀錄，或香港與當地政府達成認可安排而由相關主管當局或其認可機構發出的疫苗接種紀錄。

獲認可發出疫苗接種紀錄的地區名單臚列於附件，並會上載至政府「2019冠狀病毒病」專題網站。政府指會繼續與其他地區就疫苗接種紀錄認可安排進行商討。當政府與這些地區陸續達成認可安排後，將更新名單。

▼9.22 首日即日籌擴至所有合資格人士▼

