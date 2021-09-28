壹傳媒審查員獲法庭頒搜查令　今進入壹傳媒大樓搜證

《蘋果日報》早前結業，多名高層和主筆分別因涉《國安法》被捕拘柙，財政司司長陳茂波亦於7月公布，引用《公司條例》委任會計師公會前會長陳錦榮為審查員，調查壹傳媒集團業務。

陳錦榮今（28日）表示，已獲法庭頒發搜查令，今日會進入壹傳媒大樓搜集證據，又解釋申請搜查令的原因，是因為壹傳媒全體董事會成員已辭任，令審查員無法取得對調查工作有用的資料。



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壹傳媒審查員辦公室今午發稿指，由於壹傳媒全體董事會成員9月5日辭任，因此審查員未能在調查過程中，及時索取對調查工作有用的相關資料，增加調查難度，遂引用《公司條例》賦予的權力，向法庭申請搜查令，並已獲得批准。

新聞稿提到，審查員今日會進入壹傳媒大樓搜集證據，預計將按照要求繼續進行壹傳媒調查工作。

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陳茂波7月28日表示，，壹傳媒涉嫌以不公平地損害股東和債權人的方式處理公司業務、有高層人員利用該公司進行違法行為，及涉嫌多項與該公司業務相關的欺詐和不當行為，其集團管治遠遠不能達到一家上市公司的應有標準，遂引用《公司條例》，委任陳錦榮為審查員，調查壹傳媒集團業務。

《蘋果日報》6月底停運後，接連有董事會成員辭任，至9月5日，壹傳媒公布，接獲葉一堅、Louis Gordon Crovitz、Mark Lambert Clifford、林中仁的書面確認，辭任公司非執行董事及主席及獨立非執行董事，亦即壹傳媒整個董事會已「真空」。