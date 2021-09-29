銅鑼灣變「姜濤灣」反應超預期　電車研推新報站系統預知車身廣告

Mirror追星潮成為全城熱話，今年組合成員姜濤生日，有支持者在電車車身及車站登賀壽廣告，偶像肖像貼滿銅鑼灣電車站，網民戲稱銅鑼灣一度變成「姜濤灣」。

香港電車市場商務及品牌總監張永恒，接受《香港01》專訪時表示，姜濤廣告效應的反應超出預期，未來電車及路軌將裝RFID感應器，透過實時到站預報，乘客可得知下班車為哪一部電車，就連車身廣告及車廂有否冷氣等資訊都可一併掌握。他強調，基於安全考慮，不希望支持者「追車」打卡。



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位於銅鑼灣百德新街的電車站，今年4月尾被姜濤歌迷「包起」，刊登偶像的廣告，被戲稱為「姜濤灣」。當印上姜濤車身廣告的電車駛過，更吸引數百支持者到場打卡拍照。

香港電車市場商務及品牌總監張永恒在專訪中指出，姜濤廣告效應超出預期，「見到大家開心，都開心嘅」。他指，近年越來越多公司或歌迷為偶像安排類似廣告，會留意市場情況，如何繼續造就機會。不過風頭再勁，張永恒說，電車的廣告量未有因而增加太多，「好多時呢類廣告都比較短暫，數量唔多，但令我哋媒體曝光率多咗」，電車廣告吸引力。

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電車曾推出GPS定位報站系統，惟張永恒說，電車站相距太近，難以準確報站，故把服務下架。（歐嘉樂攝）

當時電車公司因應姜濤的車身及車站廣告，表示會盡力安排「姜濤號」電車，多穿梭「姜濤灣」。張永恒說，電車亦有意引入實時到站預報系統，乘客日後透過系統，更可預先得知下班車的列車編號，預知是否「姜濤號」，「希望可以令到車與車之間嘅距離、時間更加準確，可以幫到市民知道接駁時間」。他指，數年前因冷氣電車88號吸引多人「追車」，曾推出過GPS報站，但因電車站距離接近，GPS不夠準確，其後有關服務亦下架。

張說，現時嘗試引入RFID技術，在電車及路軌上裝設RFID感應器，兩者接觸後就會發出信號，報站系統的準確度會提升。之後乘客在電車的手機應用程式，將可得知下班車的電車編號，是否冷氣電車資訊。但他指，基於安全考慮，不鼓勵歌迷用資訊來「追車」。

不過新報站功能或要數以年計時間之後才能推出，張永恒說，由於路軌工程需時， 「路軌要特定時間先可以進行工程，因為正常朝早5、6點到凌晨12點至1點都有operation（電車運作）。而電車路係one way（單程），冇得cut線，如果進行緊維修就要停晒，所以夜晚先做到（工程），但夜晚又有好多嘈音管制。」

研究於電車內加風扇或溫度調節系統

電車日前獲得健力士世界紀錄認證為「最大的服務中的雙層電車車隊」，共有165輛載客雙層電車。張永恒說，短期內都未必會增加太多電車，反而正研究如何在車廂內加設風扇或溫度調節系統，讓乘客坐車時可以更舒適，亦正逐步把木製電車逐步改裝為鋁製車身，至今已有近50架電車轉為鋁製，但指暫未決定會否把所有電車改裝，始終有乘客較喜歡木車的傳統感覺。