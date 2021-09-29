未來新界唔止得輕鐵？　電車公司有意研洪水橋、古洞引入環保電車

香港電車過去百多年來都只服務港島一帶，歌手張敬軒《櫻花樹下》的一句歌詞「乘電車跨過大海」，在香港一直純屬幻想。香港電車公司原來的確有意衝出港島，期望將服務帶「過海」，並於新界洪水橋、古洞等新發展區落腳，引入環保電車系統，惟仍要視乎港府意向。一旦成事，新界西北將有新競爭者與輕鐵競爭。

香港電車市場商務及品牌總監張永恒接受《香港01》專訪時表示，去年本港新冠肺炎肆虐，市民減少出行，香港電車受旅客急跌、市民在家工作等影響，客量減少約兩成。有見車務受經濟環境及地域所限難以擴展，電車亦正研究「開源」方式，包括推出教育項目、與本地品牌合作及與商界合辦免費乘車日等途徑，開拓新收入。



政府現時正研究在洪水橋及厦村發展計劃內，引入環保運輸系統，現階段正比較輕鐵、現代化電車、環保巴士等選項。張永恒表示，香港電車於港島已因地勢限制無法再增建新線拓展業務，有意研究在洪水橋、古洞等新發展區，提供環保交通系統服務，但仍然要看政府最終意向，會選取哪種環保交通形式。

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▼洪水橋/厦村新發展區已被選出的環保公共運輸模式▼



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在過去近兩年，本港新冠疫情肆虐，電車公司的收入亦大受影響。張指，電車有一大部份收入來自遊客，而疫情下港島上班族改為在家工作，學生亦停課，市民亦減少外出用膳，「加加埋埋好多人，兩成以上（客量跌幅）點都有。」

翻查運輸署資料，電車去年客量較2019年跌約24%，即使2019年下半年港島出現多次遊行示威活動，客量依然高過2020年。

疫情期間增加班次

張永恒強調，電車在疫情期間從沒減班，更聘請車長增加班次，「知道其他交通工具減咗班，我哋驚大家搭唔到車，所以我哋加咗班，請多咗10位以上司機」，而已增加的班次至今仍然維持營運。他表示，公司不願因疫情而犠牲乘客，令乘客候車時間延長，故寧願製作口罩等商品增加收入，亦不願縮減運作成本。

多種公共交通工具在疫情下減班，惟張永恒表示，電車不但沒有減班，更增聘車長加班。（歐嘉樂攝）

電車客務收入仍然重要

本港疫情近月雖然緩和，但至今旅遊業未見起色，客量仍未回到原來水平。張指，現時要思考如何只依靠本地乘客，以維持業務。他認為，電車客務收入仍然相當重要，但客務進步空間不大，未來將開拓新業務，如舉辦與教育、環保等相關主題活動，讓市民認識電車原理、參觀車廠等。電車又推出口罩，與本地品牌製作聯乘精品。他形容產品反應不俗，一度賣斷市，令更多人接觸到電車。

至於現時不少公司會推出本地遊服務，張說，疫情前的觀光電車車票索價150元，相較電車每程2.6元的票價，港人未必願意支付。

早前港隊運動員於東京奧運報捷，電車公司宣布會辦「免費乘車周」。張永恒說，正就此與政府和商業機構商討有關可能性，暫時未有更多進展可透露，不過有意推出更多「免費乘車日」，與民同樂。

他說，過去每年都有兩、三日讓市民可免費乘電車，期望明年都可再推出更多，在商業宣傳同時幫助市民。