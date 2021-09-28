印度打疫苗青年返港酒店檢疫14日回家初確診　北角港運城封區檢測

​政府於今日（28日）晚上7時圍封北角港運城2座（不包括港運城二座地下及L2至L4樓層），所有人士須留在其處所並接受強制檢測，目標明日上午約7時完成行動。



衞生署衞生防護中心指，居於上址的一名22歲青年初確診，中心認為該個案與外地確診懷疑復陽個案吻合。他於4月離港後，直至9月12日經由塞爾維亞返抵香港，完成檢疫後，昨日進行指定日子強制檢測時，檢測樣本結果呈初步陽性，Ct值大於30，代表病毒量低。他稱曾於印度接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗（Covishield，即阿斯利康），4月曾於印度確診。



▼9.28北角港運城2座封區強制檢測▼



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港運城封區範圍。

患者打印度製阿斯利康疫苗 4月在當地確診

政府發言人表示，由於今日發現一宗由海外地區抵港，並於抵港後曾在上址居住的初步確診個案，基於海外情況，個案很可能涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

衞生防護中心指，懷疑復陽個案涉及一名22歲男病人，居於北角港運城2座，他自今年4月中旬離開香港後，由塞爾維亞乘搭航班QR818於9月12日返抵香港。他抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本，進行的毒病檢測結果呈陰性。他於指定檢疫酒店強制檢疫期間進行的4次檢測，結果亦呈陰性，於9月26日完成強制檢疫後返回上述居所接受自我監察，並按規定於指定日子進行強制檢測。他9月27日於觀塘牛頭角道體育館的社區檢測中心採集的檢測樣本結果呈初步陽性，Ct值大於30，代表病量低。

該名患者向中心表示，4月曾於印度確診感染新冠病毒，並在6月15日及7月15日在印度接種兩劑新冠疫苗Covishield，即阿斯利康疫苗。

- 4月中旬，離開香港。

- 4月，曾於印度確診新冠病毒。

- 9月12日，由塞爾維亞乘搭航班QR818返抵香港。

- 9月26日，完成強制檢疫後返回港運城居所

- 9月27日，觀塘牛頭角道體育館的社區檢測中心採集的檢測樣本結果呈初步陽性。



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港運城2座受檢人士限時凌晨2時前檢測

政府將於港運城「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨2時前接受檢測，當局會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。政府發言人表示，目標是爭取於明日上午約7時完成行動，

如有關人士在9月26日至28日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無須再次接受檢測，但須在其處所等候；所有在9月26日至28日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在9月30日或之前接受強制檢測，已接種疫苗的人士仍須接受檢測。

2女子外遊返港初步確診 元朗同益大廈及幸福花園20座強檢

衞生防護中心亦正調查兩宗初步確診輸入個案，包括一名23歲女病人，居於元朗裕景坊8號同益大廈，另一宗個案涉及一名24歲女病人居於元朗潭尾幸福花園20座。她們於9月11日在香港進行檢測，結果呈陰性，並於9月12日乘搭航班QR817離開香港前往約旦。她們乘搭航班QR818於9月27日返抵香港，同日於機場臨時樣本採集中心抽取的樣本結果呈陽性，並帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因。

23歲女病人於7月5日及7月27日於香港接種兩劑復必泰疫苗，而24歲女病人於7月7日及7月29日於香港接種兩劑復必泰疫苗。