新冠疫苗｜單日打首針反彈四成　全港446萬人已打針　接種率66.3%

至今已踏入疫苗接種計劃第214日，本港今天 （27日）有4,300人接種首劑復必泰疫苗、4,100人接種第一針科興疫苗，總數較昨日5,900人反彈四成。全港至今共有446.5萬人接種至少一劑疫苗，佔12歲或以上人口66.3%。
昨日共有5宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，已全部出院或自行離開醫院。
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截至今日下午8時的過去24小時，共有約26,700人接種疫苗，當中11,200人接種科興，15,500人接種復必泰疫苗。
至今政府已為參與計劃的人士接種共約8,600,800劑疫苗，當中有446.58萬人已接種至少一劑。信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團早前公布，將延長第二個凱滙單位抽獎活動登記日期至11月30日，若於截止登記日期或之前，全港有500萬或以上人口已接種至少一劑新冠疫苗，凡年滿18歲並已接種疫苗的香港永久居民均可參加抽獎，惟現時距離500萬人接種目標尚有一段距離，仍欠約53萬人。
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5人因針後副作用送院
昨日共有5宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中4人已經出院，1人未經診症自行離開醫院。
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