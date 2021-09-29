強制檢測｜4輸入或非本地個案曾到19處　涉銅鑼灣IKEA、金鐘ZARA

新冠肺炎疫情未完，衞生防護中心周二（28日）公佈，居元朗23歲及24歲女子早前到訪約旦，返抵香港後初步確診，並帶L452R變種病毒。由於二人曾在潛伏期間於香港逗留，她們離港前曾到訪的10個指明地方，被納入強制檢測公告，除了二人的住所元朗同益大廈及幸福花園20座外，亦包括兆麟體育館、彩虹道體育館、石硤尾公園體育館、荃號大鴻輝(荃灣)中心「牛大人台灣火鍋吃到飽」、元朗大榮華酒樓等。

本港昨日（28日）亦出現懷疑印度返港復陽個案，即酒店檢疫後返回北角港運城的22歲男子；另日前亦有從香港入境澳門的女子確診，也疑屬復陽個案。因應兩宗曾於香港逗留的非本地確診個案，多9個地方納入強制檢測公告，包括該女子的住所灣仔尚翹峰3座，以及復陽個案的工作地點海濱匯2座18樓摩根大通；二人當中曾有人到過IKEA宜家家居銅鑼灣分店、灣仔郵政局、太古廣場ZARA等，又光顧九龍站ELEMENTS 圓方拉麵Jo。



▼9月28日強制檢測公告詳情▼



兩名曾訪約旦的初步確診個案：



受檢人士須於9月30日或之前接受檢測。若在9月26日至9月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

1. 任何在9月6日至9月28日期間，曾身處元朗潭尾幸福花園20座超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員）。

2. 任何在9月6日下午6時至下午11時期間，曾身處兆麟體育館的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。

3. 任何在9月7日下午6時至下午11時期間，曾身處彩虹道體育館的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。

4. 任何在9月9日至9月10日下午 6 時至下午 11 時期間，曾身處石硤尾公園體育館的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。

5. 任何在9月6日至9月28日期間，曾身處元朗同益大廈超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員）。

6. 任何在9月7日至9月9日期間，曾身處長沙灣潮流工貿中心 22 樓 9 室飲勝香港有限公司超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。

7. 任何在9月6日下午 2 時至下午 6 時期間，曾身處荃灣愉景新城Candy Park By Cinema City的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。

8. 任何在9月6日下午 5 時至下午 6 時期間，曾身處荃灣南豐中心18樓的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。

9. 任何在9月 8 日下午 6 時至下午 10 時期間，曾身處香港荃灣大鴻輝(荃灣)中心16樓「牛大人台灣火鍋吃到飽」的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。

10. 任何在9 月11日上午9時至中午 12 時期間，曾身處元朗大榮華酒樓的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於 2021 年 9 月 30 日或之前接受檢測。

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▼9.28北角港運城2座封區強制檢測▼



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懷疑復陽個案，以及從香港入境澳門的確診女子：



受檢人士須於9月30日或之前接受檢測。若在9月26日至9月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

1. 任何在9月5日至9月28日期間，曾身處灣仔尚翹峰3座超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員）。

2. 任何在9月27日期間，曾身處觀塘海濱匯2座18樓摩根大通超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。

3. 任何在9月26日下午 6 時至下午 9 時期間，曾身處銅鑼灣柏寧酒店地庫宜家家居銅鑼灣分店的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。

4. 任何在9月26日下午 2 時至下午 8 時期間，曾身處銅鑼灣香港大廈的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。

5. 任何在9月27日下午 6 時至下午 8 時期間，曾身處筲箕灣宜家家居西灣河提貨中心及特價部的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。

6. 任何9月27日上午7 時30 分至上午9時30分期間，曾乘搭任何由鴨脷洲(利樂街)開出往鑽石山站路線號碼 671 線的巴士的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及乘客）。

7. 任何在9月10日上午 11 時至下午 3 時期間，曾身處尖沙咀ELEMENTS 圓方水區 1 樓 1030 號舖拉麵 Jo 的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。

8. 任何在9月13日中午12時至下午 2 時期間，曾身處灣仔郵政局的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。

9. 任何在9月13日下午1時至下午3時期間，曾身處金鐘太古廣場Zara 的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。