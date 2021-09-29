強制檢測學校｜28校爆上呼吸道感染　銅鑼灣靈糧堂幼稚園上榜

食物及衞生局周二（28日）深夜公布強制檢測公告，有28間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，被列入強制檢測公告，已接種疫苗人士可以豁免。須檢測的學校中，有23間為幼稚園或幼兒園，須全校接受檢測，亦有5間小學，指定級別師生需要檢測。受檢師生及職員須於本周四（30日）或之前接受檢測，或最遲本周六（10月2日）交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。



▼9月28日強制檢測學校詳情▼



上榜的23間幼稚園及幼兒園遍及多區，包括銅鑼灣靈糧堂幼稚園、東涌香港小童群益會「樂航」兒童早期發展中心、紅磡黃埔花園德寶中英文幼稚園、將軍澳救世軍慶恩幼稚園暨幼兒園、九龍城聖公會聖三一堂曾肇添幼稚園等。

任何曾在9月15日至28日期間曾身處任何指明學校超過兩個小時的人士，都須在9月30日或之前接受檢測，如已在9月26日至9月28日期間已進行檢測，會被視為已遵從公告規定。

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另外有5間小學的指明級別被列入公告，包括屯門保良局梁周順琴小學三年級、打鼓嶺嶺嶺英公立學校二年級、沙田東華三院蔡榮星小學一年級、黃大仙華德學校三年級，及天水圍十八鄉鄉事委員會公益社小學四年級。

在9月15日至28日曾就讀或面授指定級別的師生，亦須在9月30日前接受檢測，若在9月26 日至9月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

另外，政府亦更正昨日（27日）被列入強制檢測公告的香港華人基督教聯會真道書院小學部（第一校舍），其指明級別應為拓階二年級（小學四年級）。而所有在9月14日至9月27日期間就讀或面授有關指明級別的學生及老師，須於9月29日或之前接受檢測。