疫苗抽獎｜總商會最後一輪抽獎結果出爐　即睇自己有無獎

【打針/接種疫苗/谷針/抽獎/優惠/送樓/凱滙/信和/恒基/黃金/送車/現金券/免費車票/疫苗假期】為鼓勵市民接種新冠疫苗，香港總商會今日（30日）舉行第七輪抽獎活動，合共抽出1177位幸運兒，獎品包括價值50.4萬的平治C系列房車、約值206萬元的港鐵全年車票，及總值98萬元的置地廣場購物禮券等。



▼總商會第七輪抽獎得獎名單▼



+ 23

香港總商會「香港做得到！幸運大抽獎」第七輪即最後一輪活動送出1,177份獎品，總值超過778萬港元，獎品包括一部平治C系列房車（價值50.4萬元）、港鐵全年車票（約值206萬元）、置地廣場購物禮券（總值98萬元）、國泰航空商務客位來回機票兩張、數百份購物、餐飲和娛樂禮券，以及酒店住宿套票。

香港總商會今日（30日）舉行第七輪抽獎活動。（總商會提供）

香港商貿港有限公司行政總裁鮑健偉今午主持最後一輪抽獎儀式，抽出1,177位得獎者。所有得獎者將收到通知短訊。總商會總裁梁兆基表示，七輪抽獎合共送出超過6,700份禮品，總值4,370萬元。

▼總商會抽獎活動將送出總值逾4,300萬元獎品▼



+ 7

七輪抽獎活動已分別於7月22日、8月5日、8月19日、9月2日、9月16日、9月23日及9月30日舉行。有關完整獎品清單和得獎名單，載於幸運大抽獎網站。