新冠疫苗｜57歲男死前14日內曾打疫苗　過去一周83宗異常報告

新冠疫苗接種率已達66.5%，衞生署公布上周（9月20至26日），共接獲83宗打針後的異常事件報告，並有一宗離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，涉及一名57歲男子，衞生署指，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。



政府於9月16日起，建議12至17人士只接種一劑復必泰疫苗，減低年輕人針後出現心肌炎風險。在上周衞生署沒有接獲打針後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告。



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衞生署：無臨床證據顯示死亡個案由疫苗引起

衞生署指，截至9月26日的過去一星期，接獲一宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，涉及一名57歲男子，惟沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

截至9月26日，全港共出現45宗離世前14日內打針的死亡個案，沒有個案顯示與接種疫苗有關聯。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會亦總結了19宗個案，與疫苗接種沒有因果關係，19宗初步認為沒有關聯，7宗有待評估，而至今未有發現不尋常現象。

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局方稱根據醫管局資料，8月30日至9月26日期間，未有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每十萬人有106.6宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每十萬人有4.3宗，整體死亡率與過去三年同期數字相若。據上述數字的統計分析，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡或流產風險

政府於9月16日叫停12至17歲青少年接種第二劑疫苗，衞生署於9上周共接獲了83宗異常事件報告，當中並沒有接獲涉及12至15歲青少年打針後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告。