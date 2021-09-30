疫苗抽獎｜金記冰室一世免費抽獎　得獎者：食一世都唔厭

為鼓勵市民接種新冠疫苗，商界早前紛紛推出抽獎計劃「谷針」。金記冰室新冠疫苗大抽獎活動頭獎為「一世免費食金記」，得獎者梁小姐今日（30日）到該公司領獎。她笑言對得獎難以置信，將當金記冰室為飯堂，料一周將食兩至三次，「個餐牌會轉，食一世都唔厭」。

梁小姐又指，為保障個人健康，早於5月已接種疫苗，「抽到獎係bonus（額外獎勵）」。金記控股有限公司主席徐汶緯就表示，公司共花費380萬元舉辦抽獎活動，希望鼓勵市民打針。對於即將派發第二期消費券，預料生意額將有雙位數增長。



金記冰室於今年7月至8月期間舉行接種新冠疫苗大抽獎活動，並於9月初完成抽獎，頭獎「一世免費食金記」價值超過320萬元，由任職文職的梁小姐獲得。她今日領獎時指，由於觀塘碼頭金記冰室位於其公司附近，而價錢亦親民，故一周會光顧至少一次。

梁小姐笑言對得獎難以置信，將當金記冰室為飯堂，料一周將食兩至三次。（黃金棋攝）

梁小姐笑言，得悉獲獎一刻亦難以置信，「成世人都未試過中獎」，家人更一度質疑真確性。她打算今日領獎後，中午即在金記冰室購買外賣回公司請同事用膳慶祝。由於頭獎一個月限額為3,000元，梁小姐料一周將到金記用膳兩至三次，「盡可能用晒佢」。她特別鍾情金記的麻辣雞、乾炒牛河等菜式，笑言「第二度食唔到，食一世都唔厭」。

徐汶緯就認為，作為飲食業的一份子有責任鼓勵市民接種疫苗，在兩個月間有逾5萬名市民參與抽獎亦感意外，「估唔到咁細嘅公司有咁多市民支持」。他又指，現時其公司員工新冠疫苗接種率達100%，全部已達C類食肆的要求，部份更已做到D類食肆。

對於明日（10月1日）派發第二期消費券，徐汶緯指7月第一期消費券後，生意額錄15%至22%增長；估計10月由於有三日連假，將更有成效，料同樣可達雙位數增長。該公司亦推出用消費券購買現金券優惠，希望可鼓勵市民光顧。