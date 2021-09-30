大專生邀兩少女作問卷調查　藉機摸胸兼叫兩女互摸　認非禮候判

20歲大專生涉藉詞邀兩名分別14歲及16歲的少女進行問卷調查，誘她們到四野無人的停車場，要她們單腳企作測試，並乘機摸二人的胸部，更叫二人互摸對方。大專生今日（30日）承認兩項非禮罪，辯方求情指，他患有阿氏保加症，兼有錯誤的性觀念，事後已接受心理輔導，望可輕判。案件押後至10月13日判刑，裁判官先為被告索取精神科、心理、背景及勞教中心報告。



邀兩女做問卷後帶至停車場

被告黃梓康（20歲，大專生）承認於本年5月16日在深水埗麗安邨非禮14歲女童X及16歲少女Y。

案情指，被告在西九龍中心接近兩名女事主，並邀請她們進行問卷調查，兩人起初拒絕，被告稱可以很快完成，二人最終同意，更隨被告到涉案停車場。

命兩女單腳企測試時摸胸

被告接著叫二人進行數項測試，包括單腳企及短跑，當二人進行單腳企測試時，被告突然問X怕不怕被瘙癢，再伸手到她腋下與右胸之間，按了她的胸部側邊，又掃了她的胸部數下。雖然X感到害怕，但由於四周無人，所以她不敢大叫。被告接著向Y稱「到你喇」，然後用按壓Y的胸部。

叫兩女互摸對方胸及肚

被告更著兩事主互摸對方胸部及肚子，但二人拒絕，二人感到害怕要求離開，被告於是給了她們100元乘的士離開，事件後來報警處理。過程中，被告向Y索聯絡方法，事後再聯絡她要求見面，結果遭埋伏的警員拘捕。

患阿氏保加症有錯誤性觀念

辯方求情指，被告患有阿氏保加症，有社交障礙，性觀念錯誤，望法庭考慮到他沒有預謀，只是一時衝動下犯案，事後已接受心理輔導，予以輕判。

案件編號：WKCC1986/2021