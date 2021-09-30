無業涉姦女同志　事主向友稱不情願下被真陽具插入　對報警感猶豫

無業男在女同志交友應用程式結識女子，並相約玩性虐待（SM)遊戲時，涉嫌強姦案今（30日）續審。女事主X的男性朋友Y出庭作供，他指X被性侵後向他透露女同志交友應用程式認識一名網友，兩人相約「開房」，惟期間被物件插入下體，起初以為是玩具，豈料她用手觸摸時，竟摸到真陽具。他指X當時猶豫是否要報警，他有稱X事前並不知道對方是男性，如何同意性交。X明白其情況屬被強姦後，最終決定報警。此外，控方亦播放被告與警方的另一份會面錄影，對於事主稱呼他為「姐姐」，被告稱認為意思是「哥哥姐姐」。



X透露不情願地被真陽具插入

證人Y供稱，他和女事主X就讀同一大學，2020年2月27日他收到X的電話，兩人相約到大學附近見面。X透露和一名網友在觀塘一酒店「開房」，在不情願下被真的陽具插入她的私處。

曾向風雨蘭求助

Y起初不明所意，X便解釋在一個女同志交友應用程式認識該網友。X和對方在酒店房間內，發生「前戲」約1小時，期間對方未有脫褲。兩人及後被被子遮蓋，X感到其下體被物件插入。X起初以為是玩具，惟用手摸到真陽具，大感震驚。X和該人口角後，最終離開房間。Y之後替X致電風雨蘭求助，在風雨蘭社工和Y陪同下，X前往報案。

不知對方是男性如何同意性交

Y指X曾擔心事件公開後，她的身份會被披露，猶疑應否報警。X亦問及其情況，是否屬被強姦。Y則向X指，她事前並不知道對方是男性，如何同意性交。X最終明白，其情況屬被強姦。

Y接受辯方盤問時指，X未有提及涉案的1個小時內曾進行性虐待行為，他亦同意他就事件是否屬強姦提供意見前，X並不肯定事件在法律上是否屬強姦。

被告曾子豪被警方查問時，聲稱不知或不清楚「TB」、「Lesbian」、「LGBTQ」是什麼意思，對於事主稱他為「姐姐」，他亦以為是「哥哥姐姐」的意思。(資料圖片)

被告稱不知TB何解

此外，控方亦播放被告被捕後的第二次錄影會面。警員在錄影中問「TB」、「Lesbian」、「LGBTQ」是什麼意思，被告都表示不知道或不清楚。警員遂問被告為何在交友平台上揀選「TB」，被告未有解釋，只稱隨意揀選。

認為姐姐意指哥哥姐姐

對於事主X在訊息中叫被告「姐姐」，被告亦表示沒有解釋，又指「姐姐」的意思為「哥哥姐姐」，而「哥哥姐姐」的意思為他的年紀較X大。

被告曾子豪，30歲，被控1項強姦和1項非禮罪，控罪指被告於2020年2月27日，在觀塘一酒店房間內，強姦和非禮女事主X(案發時20歲)。

案件編號：HCCC34/2021