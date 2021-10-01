新冠肺炎｜7地點停收深喉唾液樣本　餘76個收集點包括普通科門診

政府早前不再容許市民以深喉唾液樣本用作強制及定期檢測之用，今日（1日）宣佈下周一起減少七個樣本收集點，仍然餘下76個收集點。當局強調，會繼續免費提供深喉唾液樣本收集包，便利有輕微病徵市民檢測。



▼醫管局深喉唾液測試樣本收集包派發點▼



▼衞生署收集點▼



衞生署收集點，但筲箕灣胸肺科診所、斧山道東九龍胸肺科診所及大埔胸肺科診所在下周一（4日）暫停收集。

▼港鐵領取點▼



港鐵領取樣本包地點。

下周一（4日）開始，政府總部、筲箕灣胸肺科診所、斧山道東九龍胸肺科診所、大埔胸肺科診所、大埔海濱公園、紅磡大環山游泳池及深水埗李鄭屋游泳池的樣本收集點停止運作，餘下76個收集點將繼續運作，包括47間醫院管理局指定普通科門診診所、10間衞生署指定診所和19個位於政府場地的樣本收集點。服務時間維持星期一至五上午九時至下午一時及下午二時至三時，以及星期六、日及公眾假期上午九時至十一時（部分醫管局普通科門診診所於星期日及公眾假期不提供收集服務）。

政府表示，考慮到仍有市民不時自願檢測，有助社區監測，符合「早發現、早隔離、早治療」目標，當局會繼續免費提供深喉唾液樣本收集包，便利自覺有較高感染風險或輕微不適市民接受免費檢測，政府會適時調節樣本收集包的供應量。

除醫管局指定普通科門診診所外，其他樣本收集點均不會派發深喉唾液樣本收集包。市民如欲索取深喉唾液樣本收集包，可前往47間醫管局指定普通科門診診所、全線121間郵政局或20個港鐵站設置的自動派發機，費用全免，每人限取一個，先到先得，派完即止。

政府發言人提醒，須做強制檢測的人士或須定期檢測的業界、於指定檢疫酒店或家居完成強制檢疫或隔離後須強制檢測的抵港人士，以及經「回港易」或「來港易」計劃來港的人士均須到社區檢測中心、流動採樣站（只限適用的服務對象）或認可本地醫療檢測機構做專業拭子採樣檢測，才符合強制檢測的要求。幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。任何人士如就強制檢測安排（包括如何索取大便樣本收集包）有疑問，可致電熱線6275 6901查詢。