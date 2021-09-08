港府今起禁強檢留深喉唾液　市民：口水未必準　聽過有人倒水落去

港府昨日（7日）公布，將不再接納深喉唾液為強制檢測樣本，所有強檢人士必須接受專業拭子採樣檢測。

有到檢測中心接受檢測的市民表示，因於隔離酒店工作須兩周一檢，他認為政府收緊相關措施合理，因留深喉唾液樣本時，或未必容易吐出深喉唾液，更曾聽聞有人為求「過骨」，「拎人哋啲口水或者倒水落去都聽過」。



市民：聽過人拎人哋啲口水或者倒水落去

在指定檢疫酒店工作的周先生，今日到梁顯利油麻地社區中心的社區檢測中心，接受強檢。他說，因在檢疫酒店工作，須兩周一檢，認為當局禁留深喉唾液方式檢測，改到社區檢測中心採樣亦很方便，相信政府收緊措施對他影響不大。

周先生續說，要留深喉唾液樣本，可能有偏差致測試結果未必準確，「好多人吐口水未必真係吐到深喉個啖口水。」他又稱，曾聽聞有人為求「過骨」，「拎人哋啲口水或者倒水落去都聽過」，故覺得「做檢測安全啲」。

周先生認為深喉唾液樣本的測試結果未必準確。（曾凱欣攝）

「撩鼻」較不適 但理解政府相關措施

因回港探親、剛完成酒店檢疫的陳小姐說，在酒店檢疫期間，需要定期交深喉唾液樣本，認為過程簡單，很容易便取得樣本。

被問到對政府要求強檢群組接受拭子採樣檢測，她就指，使用拭子採樣「撩鼻」的方法相對不適，但亦理解政府的決定，相信當局是經過考慮，估計是深喉唾液樣本的測試結果不夠準確。

各個特群組強制檢測要求：



政府日前公布，所有政府僱員均須接種新冠疫苗，否則須每兩周一檢。有公務員到檢測中心做測試，她表示，因為個人身體因素不考慮打針，今次是首次做檢測，未有留意政府收緊樣本要求，但表示對相關措施沒有意見。