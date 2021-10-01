新冠肺炎｜增4宗輸入個案　3人菲律賓已打針　抵港驗出確診

衞生防護中心今日公佈增4宗輸入個案，其中3人帶L452R變種病毒，全部人均已接種疫苗，並無病徵。其中一名32歲男患者是菲律賓抵港外傭，於竹篙灣檢疫中心檢疫期間確診。

另外，今日初步確診個案少於10宗。



菲律賓近期疫情嚴重，衞生防護中心今日公布宗4宗輸入個案，其中3人均由菲律賓抵港，1人巴基斯坦來港。至今本港個案累計12,222宗。新增的4宗個案中，40歲男性（編號：#12224），9月29日乘搭EK384由巴基斯坦抵港，在機場檢測呈陽性，帶L452R變種病毒，曾在巴基斯坦接種兩劑科興疫苗。

新增的第二及第三宗個案患者，分別為26歲男及77歲女（編號：#12225及#12226），分別9月27及26日，乘搭5J272及CX906航班由菲律賓抵港，分別在西營盤華美達海景酒店及九龍城富豪東方酒店檢疫，檢疫期間確診。而77歲女患者未確定是否帶變種病毒，兩人分別曾接種科興及強生疫苗。

本港今日增4宗輸入個案。（資料圖片／羅國輝攝）

第四名患者為32歲男外傭（編號：#12227），9月27日乘搭5J272由菲律賓抵港，在竹篙灣檢疫中心檢疫期間確診。他曾在菲律賓接種強生疫苗，帶L452R變種病毒。

55歲香港航空貨機男機組人員在澳洲確診

衞生防護中心亦正調查一宗外地確診個案，患者是一名55歲男性貨機的機組人員，居於東涌映灣園一期賞濤軒第三座。他於9月27日在香港接受檢測，結果呈陰性，翌日經航班HX2017由香港前往澳洲，同日於當地抽取的樣本測試結果呈陽性，沒有出現病徵，並已接種復必泰疫苗，病人於潛伏期在港居住的地點，已納入強制檢測公告。

▼9.28北角港運城2座封區強制檢測▼

