報道引消息指港大擬搬走國殤之柱　港大：不時檢討校內風險

現時放於港大的國殤之柱紀念32年前的六四事件，自1997年起放在港大，每年港大學生會均會洗刷國殤之柱，今年亦不例外。有傳媒引述消息，指港大校方擬將國殤之柱搬離校園，以免捲入國安法風波。

港大發言人回覆，對揣測性的報道不作回應。



▼港大學生會今年6月4日洗涮國殤之柱▼



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國殤之柱為丹麥藝術家高志活作品，香港大學的國殤之柱用於紀念六四事件，底部寫有「六四屠殺」和「老人豈能夠殺光年輕人」的語句，在1997年的六四晚會由市民和學生運抵港大，據報當時校方曾阻撓，其後獲豎立在黃克競平台，須一度因港大擴建工程移位，但一直放置在港大至今。

港大學生會每年均會洗刷國殤之柱，以悼念遇難者及教育歷史。今年港大學生會亦有承繼續傳統，時任學生會會長郭永皓表示，相信今次活動絕對合法合理。

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港大今年發聲明與學生會「割席」，當時已引起外界憂慮國殤之柱會被校方移走，當時支聯會副主席鄒幸彤表示，未有收到校方聯絡，但呼校方不要移走，強調港大不應是無法容納紀錄歷史及真相的地方。

惟《東方日報》引述消息指，港大校方擬將國殤之柱離校園，避免捲入國安風波。港大學生會人員辭職，支聯會亦料將被政府剔出公司註冊，國殤之柱未來能否繼續放在港大，港大回覆《香港01》時表示不時會檢討校園內風險管理及設施使用情況，對揣測性的報道不作回應。