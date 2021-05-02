六四32︱支聯會到港大洗刷國殤之柱　何俊仁籲校方尊重勿移走

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-05-02 19:55

今年是六四事件32周年，支聯會傍晚到香港大學按傳統洗刷國殤之柱，悼念「六四」死難者。 港大早前發聲明與學生會「割席」，表明不會再為學生會代收會費，並收回學生會對校內設施的管理權，外界憂國殤之柱會否被校方遭移走。支聯會副主席鄒幸彤表示，暫未收校方就國殤之柱事宜向他們聯絡，呼籲校方不要移走國殤之柱，強調港大不應是無法容納紀錄歷史及真相的地方。

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支聯會副主席何俊仁指，國殤之柱自1998年屹立在港大校園，經過二十多年，不單是學生會的資產，更是大學一部分，象徵大學的言論自由、表達自由，希望港大尊重已成為大學象徵意義的國殤之柱。

鄒幸彤（右）指，港大不應是無法容納紀錄歷史及真相的國殤之柱的地方，促請校方不要移走。（盧翊銘攝）

鄒幸彤：六四晚會暫按原計劃進行 堅持維園點燭光

對港大與學生會「割蓆」，鄒幸彤指，無論是102年前的五四運動，還是32年前的六四，學生也是相當重要，惟學生當前面對的打壓愈來愈嚴重，她要求港大收回「割席」決定。

六四晚會方面，鄒幸彤指，即使政權定義燭光有罪，他們也會繼續與天安門母親、抗爭者一同點起希望的燭光。鄒幸彤強調，支聯會已向警方申請不反對通知書，暫未獲警方回應，故不會先假設晚會不獲批准，暫按原定有實體集會方向進行。她指，假如集會不獲批，他們仍會堅持維園繼續有燭光。

洗刷國殤之柱期間，近十名校園保安在旁監察情況，並以手機拍下支聯會見記者的片段。