接種首針突破450萬　70歲以上接種率僅三成　聶德權︰令人憂慮

本港今天（2日）只有接近5600名市民接種第一劑新冠疫苗，數字偏低。而首針的接種人數累計突破450萬，佔合資格人口的66.9%。

公務員事務局局長聶德權在社交平台表示，70歲以下合資格人口第一針接種率超過七成，但70歲或以上的只有三成，而近期疫苗接種有持續放緩跡象，長者接種率偏低更令人憂慮。

聶說，港府正透過一切方法提高長者的接種率，如簡化程序，安排安老院舍以每年接種流感疫苗流程接種新冠疫苗，並於三間公立醫院設立接種站，方便覆診老友記接種。



新冠疫苗接種計劃自2月26日正式展開，今日已是第219日。接種計劃開展以來，政府已為參與計劃人士接種共約871萬劑疫苗，當中包括4,503,609劑屬於第一針，佔合資格人口的66.9%。在這450萬人之中，約163萬人選擇科興疫苗，約佔36%；餘下的287萬人則接種BioNTech復必泰疫苗，約佔63%。

截至今日晚上8時的過去24小時，共有約22,624人接種了疫苗，當中5,598人打第一針，17,026人打第二針。今天社區疫苗接種中心的整體接種率分別是95%（科興疫苗）和88%（復必泰疫苗）。

截至今日零時零分，過去24小時共有四宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中三人已經出院，一人留院觀察。

公務員事務局局長聶德權早前視察瑪麗醫院新冠疫苗接種站運作。（資料圖片／廖雁雄攝）

聶德權︰長者接種率偏低更令人憂慮

聶德權在facebook專頁表示，新冠疫苗第一針接種率達450萬劑，佔合資格接種人口67%。目前，公務員隊伍、醫管局員工、學校教職員以及院舍員工的第一針接種率超過九成。70歲以下合資格人口第一針接種率超過七成，但70歲或以上的只有三成，「疫苗接種有持續放緩跡象，長者接種率偏低更令人憂慮。」

他指，政府正透過一切方法提高長者的接種率，例如簡化程序，安排安老院舍以每年接種流感疫苗的流程接種新冠疫苗；先在三間公立醫院設立接種站，方便覆診老友記接種；在18區推動結合健康講座、醫生諮詢、即場接種的「一站式」服務；以及社區接種中心「即日籌」安排，無需預約。

他稱，清晰的醫學專家意見及實際接種疫苗後的數據，清楚證明長者接種疫苗是安全也是需要，「盼望大家都能早日接種，護己護人！」

來自九龍城區長者今日在紅磡社區會堂參與長者疫苗接種日。圖示參加完健康講座的長者接種科興疫苗。旁為公務員事務局局長聶德權（右一）。 （政府新聞處圖片）

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