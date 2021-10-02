疫苗接種︱梁振英：谷針後勁不繼　教協既倒應放手做好學校打針？

近日本港新冠疫苗接種人數回落，至今接種率僅有約66%，仍未及政府訂下目標。全國政協副主席、前特首梁振英形容香港「谷針」後勁不繼，更指目前「教協已倒」，反問香港是否應做好學校全面接種疫苗工作，恢復正常授課。



梁振英今（2日）在facebook舉出美國加州強制學童接種疫苗，以及紐約市強制教師接種疫苗的例子，指「教協已倒，我們是不是應該放手做好學校的全面接種疫苗工作，早日正常授課？」

教育局早前更新恢復全面面授課堂要求，只要有7成教職員及成年學生打齊兩針滿14日、以及7成12至17歲學生接種一劑疫苗滿14日，便可恢復全日面授課堂。目前有31間學校申請，上月底有首間學校恢復全日面授課堂。