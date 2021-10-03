新冠疫苗｜聶德權：高接種率是通關條件　研流動接種車助長者打針

香港長者疫苗接種率偏低，公務員事務局局長聶德權今日（3日）出席長者「谷針」活動時重申，推高接種率是通關其中一個條件，港府需要令內地有信心當爆發疫情，如何做好追蹤工作，否則會令內地對港信心大打折扣。他又指本港70歲以上接種率僅3成，未來會重點推廣，包括設增公院注射站及研究推出流動接種車。



聶德權表示，本港清零兩個月，但要回復正常生活及通關，接種疫苗是其中一個條件。他指，港府已與內地專家商討通關條件，必須令內地對香港就整體抗疫，及日後一旦爆發疫情，港府如何追蹤上有信心，若疫苗接種率不高，會構成爆發風險，及信心打折扣。

聶續稱，全港已接種450萬首劑疫苗，佔合資格接種人士67%，接種兩劑亦有421萬，是來之不易成績，但70歲以下接種率達七成，70歲以上僅卻三成，未來會重點推動長者接種率，除現時的「即日籌」，及三間公立醫院設注射站，將會安排在更多公院開設注射站，及研究流動接種車。

被問到疫苗顧問專家委員會成員曾浩輝曾形容，對比西方國家，本港長者接種率「羞家」。聶德權未有正面回應，並指不少長者想打針，只是擔心長期病或慢性病不適合，不少長者在諮詢醫生意見後，相信九成以上適合接種，他又指長者屬高危群組是無容置疑，本港院舍長者中招死亡率28%，數字令人擔心，強調院舍外展接種與流感針一樣有既定程序，如長者家人同意或不反對，會按醫生意見及長者意願提供疫苗接種。

「谷針」活動安排兩名已接種疫苗長者分享，68歲的曾伯稱今年6月打針，雖然家人有猶豫，但他指：「我話唔怕，唔打反而對自己無保障。」他稱打針後沒有任何不良反應：「我打科興嘅，打針係無事嘅，唔使驚。」

85歲練婆婆指，接種疫苗後每日繼續都打麻雀，笑言「同雀友講唔打唔預你玩」，她指孫兒對她打針感擔心：「我唔識上網預約，親自去那打素登記，打完，我無事！」

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