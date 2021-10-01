新冠疫苗｜國慶日疫苗接種人數跌一半　接種率66.8%

新冠疫苗接種計劃推行第218日，今日（1日）國慶日的接種人數較昨日跌一半，只有15,600人打針，當中接種首劑疫苗更只有5,400人，累計66.8%的12歲及以上居民已打疫苗。70歲或以上長者接種率持續未過半，社署將在10間安老院舍推行先導計劃，試行不打針須簽紙。



昨日共有5宗接種後出現常見副作用而送院的個案，情況穩定，一人留院觀察，其餘已離開醫院。



累計450萬人已打疫苗

今日共有約15,600人接種疫苗，較昨日30,100人相比，跌近一半。今日有5,400人接種首劑疫苗，當中1,200人接種科興疫苗，4,200人接種復必泰疫苗。總計現時全港有約450萬人完成接種首劑疫苗，63.7%接種復必泰疫苗，36.3%接種科興疫苗。

現時政府已為參與計劃人士接種共約逾869劑新冠疫苗。聶德權在國慶酒會後見傳媒，表示目前安老院舍長者接種率仍然不夠10％，稱會主動聯絡院舍，經醫生檢視後聯絡適合打針長者的家人。如果家人不反對，得到長者同意就可以打針。

另外，昨日共有5宗由社區疫苗接種中心送院的個案，均出現常見副作用而送院，情況穩定，其中一人留院觀察，兩人已經出院，兩人未經診症自行離開醫院。

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