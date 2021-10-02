新冠疫苗｜曾浩輝形容本港接種率「羞家」　長者對疫苗有錯誤理解

長者新冠疫苗接種率持續偏低，疫苗顧問專家委員會成員曾浩輝今早出席電台節目時表示，部份長者可能仍然對接種疫苗有錯誤理解，例如先入為主誤以為患慢性病不適合打針；又指除長者本身外，家屬的意願亦很重要，部份安老院舍長者家屬若不同意打針，接種工作則變相難以推展。



社署日前在10間安老及殘疾院舍推出先導計劃，為所有合適及不反對打針的院友接種疫苗。曾浩輝指，院舍接種率低是「定時炸彈」，若不提高院內接種率，萬一再爆發疫情會影響很嚴重，強調提高院舍接種率的重要性。



長者新冠疫苗接種率持續偏低。（資料圖片）

曾浩輝：部分長者先入為主對疫苗有誤解

曾浩輝出席電台節目時表示，現時本港60至69歲人士接種疫苗的比率近六成，但70歲以上長者接種率仍然偏低，80歲以上長者更只得一成半人完成接種首劑疫苗。他相信，長者接種率低是受各種因素影響，部份長者可能仍然對接種疫苗有錯誤理解，例如先入為主誤以為患慢性病不適合打針。他又說，長者家屬的意願在接種疫苗上亦擔任重要的角色，部份安老院舍長者家屬若不同意打針，在沒有同意書的情況下，接種工作難以推展。

香港老人科醫學會主席李舜華則認為，近日有較多長者願意打針，但仍然有長者感到顧慮，擔心患「三高」不宜打針。她澄清指，除了對疫苗過敏的人士，所有人都適合接種疫苗，又指「三高」等慢性病患者更有需要接種，避免萬一染疫時會增加重症或死亡率。

疫苗顧問專家委員會成員曾浩輝認為，要進一步提高接種率有難度，更形容疫苗推廣計劃遇上瓶頸位，政府需要設法盡量方便市民打針。（資料圖片）

院舍接種率低如「定時炸彈」

目前全港整體新冠疫苗接種率大約為六成七，曾浩輝認為，要進一步提高接種率有難度，更形容疫苗推廣計劃遇上瓶頸位，政府需要設法盡量方便市民打針。另外，社署日前在10間安老及殘疾院舍推出先導計劃，為所有合適及不反對接種的院友接種疫苗，有聲音認為做法變相等同強迫長者打針。曾浩輝指，本港過去在第二及第三波疫情時，曾經有安老院舍爆發疫情，院舍內的長者感染率達八至九成，死亡率超過兩成，形容院舍接種率低是「定時炸彈」，若不提高院內接種率，萬一再爆發疫情會影響很嚴重。社署推新措施可為長者及其家屬提供方便，由醫生給予專業意見，讓長者作出理智及明確的決定是否接種。

被問到院舍是否可以放寬探訪安排，曾浩輝表示，不少西方國家長者接種率達九成或以上，有條件放寬探訪安排，惟他形容本港疫苗接種率則比較「羞家」；呼籲大眾若期望院舍可以放寬探訪，令長者「無咁淒涼」，失去社交活動，應該從提高疫苗接種率著手。

李舜華表示，不少安老院舍現時正採用保守探訪政策，家屬只能將食物交予職員再轉交給長者，或攜長者外出複診時「見一見」，有家屬更向她透露，部分患輕度認知障礙的長者因為長時間無法與家人見面，開始不認得家人；即使可以外出與家人見面，回到院舍後需要獨立隔離14日，變相失去所有社交生活，強調提高院舍接種率的重要性。

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