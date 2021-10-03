新冠肺炎｜默沙東口服療程藥費5500　許樹昌：成本是討論關鍵

美國默沙東藥廠（Merck）周五（1日）公布，其有份研發的新冠病毒口服藥物可有效將確診者入院或死亡風險減半，香港醫管局擬洽購供病人使用。政府專家顧問許樹昌今（3日）於無綫電視《講清講楚》示，該口服藥療程共5天，藥費合共700美元，即折合約5500港元，科學委員會將開會討論是否引入，料屆時主要考慮是成本問題。他又提到，本月中旬可得悉中大溝針臨床研究首月的抗體水平數據。



許樹昌表示，科學委員會將開會討論相關引入治療新冠病毒的口服藥物，主要考慮成本問題。(無綫《講清講楚》截圖)

《香港01》早前接獲消息，醫院管理局計劃向默沙東（即默克藥廠，在美加地區以外則稱為默沙東）購買500個新冠病毒口服藥療程，供病人使用。

新藥藥費約5500元 料主要供長者及長期病患服用

據報，正試驗治療新冠病毒的口服藥物，可將重症高風險患者的入院及死亡率減半。許樹昌指，該款藥物主要針對輕微及中等病情患者，但需及早處方用藥：「有徵狀5日內，愈早處方愈好。」他又提到，該款口服療程共需時5天，藥費合共700美元，即折合約5500港元，他指相信會主要供長者及長期病患者使用：「佢哋容易有併發症。」

美國默克藥廠研發口服藥molnupiravir，指它可以將受感染人士的入院或死亡風險大減一半。（資料圖片/Reuters）

科學委員會將開會討論相關引入事宜，許樹昌提到，相信探討時主要圍繞成本考慮：「睇醫管局想入幾多，如果好似美國咁，要入人口0.5%咁大數量，就要再傾一傾。」

病人住院一日成本約6000 新藥若能減住院日「有數圍」

翻查今年《財政預算案》，食物及衞生局預算本年度，普通科住院每名病人每日成本為6,310元、2020至2021年的修訂預算就為6,480元、2019年至2020年度實際支出為6,020元，意味默沙東新藥療程5天成本雖達5,500元，但只要新藥可減少病人住院一天多，已夠「維皮」抵銷。

本周中旬將有中大溝針臨床研究首月數據

至於中大溝針臨床研究進度方面，他指，參與的80名市民，半數在上月下旬已接種科興疫苗，半數接種復必泰。他續說，今個月第三周可得悉首月抗體水平數據，以檢視沿用或轉打另一疫苗「邊個好啲」。