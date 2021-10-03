通關｜許樹昌首提內地開出條件　促本港康復者仍要隔離14天防復陽

中港兩地專家及官員日前於深圳開會，商討「防疫對接」及逐步通關事宜，隨團的政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今(3日)於無綫節目《講清講楚》表示，內地對恢復通關持保留態度，並對本港的高危群組檢疫安排、確診者出院條件及豁免檢疫政策等數方面抱有憂慮，期望本港盡量貼近內地準則，包括醫護、檢疫酒店及機場員工等高危群組加密至隔日檢測；確診患者出院後，需在指定處所醫學監測14天，以及收緊機組人員、海員及外交人員的免檢安排。

許樹昌指，倘本港防疫措施跟上內地，加上外防輸入、內防擴散控制「做得好」，持續「清零」，「而且通關不能為內地帶來額外風險」，他有信心恢復通關的機會高，但按澳門經驗，由商討階段至通關最少需時4至5個月，換言之，中港通關可能仍有一段頗長時間。



許樹昌表示，內地衛健委對本港防疫措施有數個主要憂慮。（資料圖片 / 羅君豪攝）

政府主要官員包括政務司司長李家超、食衞局局長陳肇始等，日前率團北上深圳開會，與內地商討疫情防控工作對接。有份隨團的許樹昌今日受訪時表示，內地衞健委主要有數個憂慮，包括高危群組檢疫情況、本港確診者出院條件，以及群組豁免檢疫安排。

高危群組要隔日一檢

他指，內地現時要求醫護、機組人員、檢疫酒店從業員等高危群組隔日一檢，亦期望本港盡量貼近相關準則，即收緊高危群組的檢測密度。他提到，內地衞健委期望增加安全系數，「驗密啲無咁易走漏」，他又提到，本港目前每日可達10萬檢測量，相應足以應付，惟實質日數可侍磋商，尚未有最終定案。

其次是本港確診者出院條件，根據目前做法，患者只要臨床情況有所改善，以及兩次相隔最少24小時的核酸檢測結果呈陰性，即可出院；即使3次檢測均現病毒，只要CT值達33或以上，亦同樣可以出院。許樹昌引述內地衞健委指，現時本港出院條件寬鬆，認為CT值達33或以上可出院做法，並無世衞支持，憂慮此舉令患者出現復陽機會高。

本港及內地通關仍未有具體時間表。(資料圖片)

他續指，內地現時以兩次呈陰性檢測為基準，出院者另需於指定處所進行醫學監測14天，許樹昌指，日後一旦個案趨多，可考慮以竹篙灣等檢疫設施作為醫學監測處所。被問到出院者復陽傳播力，以及內地促收緊原因，許樹昌指，根據本地個案所見，即使CT值達33或以上患者復陽，無留意到有感染社區情況，「內地都係想增加安全系數。」

此外，內地專家亦提出收緊機組、海員、外交人員等入境豁免檢疫安排，許樹昌指，當日雙方未有詳細討論，但他認為本港需就此作內部應對，例如本港航空公司能否如常運作等。

疫苗接種率必然是通關要求

至於本港接種率方面，許樹昌表示，內地方面於開會時未有特別強調，但他個人認為接種率是通關必然條件，確保有足夠保護屏障，對加強內地通關信心亦有幫助。許又提到，現時內地首針接種率已達75%，「香港需要急起直追，長者嘅接種率得3成都唔理想。」

許樹昌又透露，創科局正研究「過關碼」系統，包括紀錄市民的核酸檢測結果、接種疫苗紀錄，以及過去3星期行蹤等。他表示，內地官員有提出系統必須實名制，若虛假申報會有後果。

持續「清零」恢復通關機會高

他又表示，依內地衛健委說法，倘本港防疫措施跟得上內地，加上外防輸入、內防擴散控制「做得好」，持續「清零」，「而且通關不能為內地帶來額外風險」，他有信心恢復通關的機會高，內地衛健委或派員實地考察本港防疫措施，但參考澳門的經驗，相信需時最少4至5個月始能通關。

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