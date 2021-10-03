施政報告｜楊潤雄回顧現屆政府增135億教育開支　冀師生有用武地

政府本周三（6日）將公布本屆最後一份《施政報告》，教育局局長楊潤雄今日（3日）趁機從2017年起回顧現屆政府教育工作，提到當局十分重視教育，增加逾135億元經常性開支，改善學與教環境，讓師生可以英雄有用武之地。



教育局為莘莘學子提供更好學習環境，推出不同措施提升校舍設施以改善學與教環境，讓師生可以英雄有用武之地。 教育局局長楊潤雄

楊潤雄在網誌表示，本屆政府十分重視教育，銳意以專業領航，投放了不少教育新資源，幾年間增加超過135億元教育經常開支，提升教育質素，而學校是教育現場，教育局致力為莘莘學子提供更好的學習環境，除了年度的大規模及緊急修葺工程機制外，亦推出了不同措施提升校舍設施，以改善學與教環境，讓師生可以「英雄有用武之地」。

額外預留10億 為600多所舊校舍進行改裝工程

他由2017年講起，教育局陸續改善「火柴盒式」小學校舍，聚焦處理舊式校舍問題，改善工程已經全部完成，涵蓋共24所校舍，總開支達7,000萬元；額外預留10億元，為600多所按昔日規劃標準興建的資助學校校舍做小型改裝工程項目，讓學校可以更靈活地運用現有校舍空間 。

留20億設專隊 為學校加快裝升降機建無障礙校園

楊潤雄又表示預留20億元並設立專責隊伍，為有需要的資助學校加快安裝升降機，建設無障礙校園，為締造更舒適的學習環境，2018至2019學年起為公營學校提供經常「空調設備津貼」，並為未備有空調設備的合資格校舍設施完成安裝工程。至於新冠疫情以來，他稱一直與學校保持緊密聯絡，加緊為資助學校改善或修葺設施以保障學校的衞生環境，包括為學校廁所內的蹲廁換成座廁、更換手動水龍頭為自動感應水龍頭等。

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興建學校素來備受地區人士關心，被問到學生人口下降時，政府建校必要性，楊潤雄解釋部分老舊校舍設施水平與現行的標準有一定距離，並受面積或地理環境局限而難以大幅提升，限制了部分教學活動，惟有另覓地點重置或原址重建校舍，方能有效解決問題。

推動跨區重置計劃 助老舊學校舊區遷新發展區

另一方面，他指某些新發展區未有足夠學額滿足遷入學童的新增需要，政府仍須建校以確保有足夠的學位供應。不過局方已致力推動跨區重置計劃，幫助部分老舊學校由舊區遷入新發展區，在徹底改善校舍設施之餘，亦可處理兩區學額供求問題，穩定學界的發展。

13項重置或原址重建擴建計完工 總成本超過51.5億

自2017年7月至2021年9月底，全港共有13項公營學校重置或原址重建或擴建計劃相繼完工，總建築成本超過51.5億元。同期，教育局亦已為另外九個項目申請撥款及跟進，其中七個共涉及15.7億元的項目預計可於2024年或之前完成，餘下兩個項目可望在短期內獲立法會財務委員會通過撥款。

踏進新校園，感受到別出心裁校舍設計，讓大樹可以在社區延續它的使命，見證小朋友健康成長。 教育局局長楊潤雄

他以位於深水埗白田邨的長沙灣天主教小學為例，2015到訪時，其「火柴盒式」校舍已經有近50年歷史，佔地只有約650平方米，缺乏禮堂、多用途場地及部分特別室，而且不少設施也較現行標準細小，透過重置計劃在新學年遷往長沙灣東京街，新校舍佔地面積達6 500平方米，給同學一片全新學習天地：「踏進新校園，已經感受到別出心裁的校舍設計，讓大樹可以在社區延續它的使命，見證小朋友健康成長。」