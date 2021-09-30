教育局「點人頭」　中小學共減23班　學界：未完全反映學生流失

教育局本月中到學校「點人頭」，以核准本學年開辦的班級數目，計算學校教員編制及撥款額。當局今（30日）回覆查詢指，相對本年3月批核的2021/22學年總班數，公營小學一共減少15班小一；公營中學共減少8班中一。

中小學適齡人口本學年本應持續上升，但開班數目不增反跌，有中、小學校長指，有關情況不理想，而減班數目亦未完全反映學生實際流失數目，在移民潮持續下，冀教育局及早規劃長遠的班級結構。



教育局本月15日透過電子系統及到校點算實際在學人數，以確定公營學校於2021/22學年核准開辦的班級數目，釐定教職員編制及撥款額。（資料圖片)

資助小學校長會：當局「點人頭」酌情寬鬆 緩減班數目

根據教育局立法會文件，2020/21學年本港6歲學齡人口推算，本應增加3,500人，至約5.9萬人「頂峰」後再回落；本學年12歲學齡人口推算，則上升2,200人，至約6.6萬人，往後數年持續增加。換言之，近兩年的中小學開班理應增加。

不過，教育局指，本月15日點算公營學校實際在學人數後，相對本年3月批核的2021/22學年總班數，小學一共減少15班小一；中學則減少8班中一。

張勇邦：相信受移民潮影響

學校開班數目「不增反減」，中小學界均指情況並不理想。資助小學校長會名譽主席張勇邦指，相信受移民潮影響，加上跨境生未能回港，本學年小學減班數目本應更嚴重，為紓緩學界困境，當局在「點人頭」上有所寬鬆。

他指，過去兩個學年，減班學校的批班準則，由25人一班下調至23人一班，若未能達標的學校，當局會考量其三年至今的叩門學生人數，以決定是否酌情開班，「特別是學校本身收生穩定，但經唔起呢個人口浪潮，當局睇下係咪有得救。」

資助小學校長會名譽主席張勇邦指，相信受移民潮影響，加上跨境生未能回港，本學年小學減班情況本應更嚴重，相信當局在「點人頭」上有所寬鬆。（資料圖片）

減班數目未完全反映學生流失情況

直資學校議會主席陳狄安亦同意，公營中學減8班，帳面上「好似唔嚴重」，但實際未能反映學生流失情況，例如中學開班線是25人一班，即26人已經可以開兩班，但兩班容納人數可達66人，「目前每班嘅學生人數，係咪真係有咁多人?」

陳狄安稱，除非下學年有大批學生回流返港，否則隨著移民潮持續，若有更多受歡迎國家「通關」，海外升學人數會上升，建議當局應及早規劃長遠的班級結構。張勇邦亦建議，當局宜制定短中長的計劃，例如按人口變化，建立一套「可加可減」開班機制；另外，已降底的23人小一「開班線」，可隨著該年級升班，繼續沿用為計算核准班級數目。

就本學年學校學校的核准班數，教育局解釋，一般而言，受多項因素影響。（資料圖片）

教育局：核准班數受多項因素影響

就本學年學校學校的核准班數，教育局解釋，一般而言，受多項因素影響，數字調整往往反映適齡學童人口的整體變化及學生人口的流動情況，包括搬遷、家長選擇包括從公營學校轉到直資、私立或國際學校就讀，以及移入或移出本港的學童人口等。

當局稱，因調整班數出現的超額教師，可按既定機制獲保留至2021/22學年完結；而因小一學生人口下降以致總班數減少而出現的超額教師，則可獲保留最多三個學年。當局指，會繼續密切留意學生人口的變化，與業界保持緊密溝通，並鼓勵業界及早做作出規劃。